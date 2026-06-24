Grindeanu a primit mandat de la PSD să fie prim-ministru, după ce a provocat criza politică acum două luni. „Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a primit miercuri mandat de la conducerea partidului să fie desemnat prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

Astfel, după ce a provocat criza politică în urmă cu 51 de zile, prin dărâmarea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă și votată împreună cu AUR, „PSD a decis, în umanimitate, să își asume răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a spus Grindeanu, după ședința BPN.

„Am cerut colegilor să am libertate totală pentru miniștri”, a susținut Grindeanu, cu precizarea că „nu voi avea niciun vicepremier”.

„PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea, am decis să alegem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni pro-occidentale draftul unui acord politic. (vorbim de lucruri generale, legate de SAFE, PNRR, OCDE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse PSD). PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”, a adăugat el.

Din echipa de negociere vor face parte Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu.

Grindeanu promite că „va fi un guvern care nu se va teme și nu va sta cu căciula în mâna nimănui, va fi în serviciul românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa”.

Pe de altă parte, PSD nu acceptă să nu fie la guvernare, a spus Grindeanu: „Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte”.

El a arătat că vrea adoptarea Legii salarizării bugetarilor: „Noi ne dorim să aprobăm o lege a salarizării, vorbim de 700 de milioane de euro calculați în bugetul de anul acesta, la Venituri. Orice guvern ar veni, în două luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în cinci ani, dacă vrem să atragem banii din PNRR”.

Baronii locali rămân cu organigramele stufoase

Grindeanu a mai spus că nu este de acord ca baronii locali să reducă din personal și a vorbit despe eternul audit pe care PSD l-a invocat pentru a bloca această reformă inițiată de premierul Ilie Bolojan, demis din acest motiv.

„Reforma administrației nu înseamnă datul oamenilor afară. Trebuie să însemne să știm de unde plecăm – un fel de audit al administrației, și ceea ce avem de făcut, unde vrem să ajungem. Noi trebuie să spunem că nu trebuie să mai avem comune sub 1.500 de locuitori, să acționăm chirurgical”.

Decizia conducerii PSD vine după mesajul transmis marți seară de președintele Nicușor Dan, după noua rundă de consultări cu partidele desfășurată în urma căderii la vot în Prlament a guvernului format de premierul pe care l-a desemnat peste „capul” PNL, Adrian Veștea.