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    Grindeanu aplaudă desemnarea lui Tomac, consilierul lui Nicușor Dan, drept premier: „PSD este deschis pentru coagularea unei majorității parlamentare” să-l voteze

    By Updated: Politica

    Liderul PSD, Sorin Grindeanu, artizanul ruperii coaliții și demiterii Guvernului Bolojan, aplaudă desemnarea de către președintele Nicușor Dan a consilierului său prezidențial Eugen Tomac pentru funcția de premier.

    „România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare”, a scris Grindeanu pe Facebook.

    Eugen Tomac, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru; are 10 zile să formeze un guvern și să ceară votul Parlamentului

    Olguța Vasilescu (PSD) este mulțumită și ea de Tomac, despre care a declarat că „e simpatic”.

    „Am asistat la deculpabilizarea PSD”. Ciucu (PNL) îl acuză pe Nicușor Dan că a dat vina pe toate partidele din coaliție pentru demiterea Guvernului Bolojan
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