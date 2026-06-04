Grindeanu aplaudă desemnarea lui Tomac, consilierul lui Nicușor Dan, drept premier: „PSD este deschis pentru coagularea unei majorității parlamentare” să-l voteze

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, artizanul ruperii coaliții și demiterii Guvernului Bolojan, aplaudă desemnarea de către președintele Nicușor Dan a consilierului său prezidențial Eugen Tomac pentru funcția de premier.
„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare”, a scris Grindeanu pe Facebook.
Eugen Tomac, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru; are 10 zile să formeze un guvern și să ceară votul Parlamentului
Olguța Vasilescu (PSD) este mulțumită și ea de Tomac, despre care a declarat că „e simpatic”.