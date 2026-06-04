Grindeanu, AUR, SOS și PACE, eșec la CCR: OUG privind instituirea programului SAFE este constituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, contestația depusă de parlamentarii AUR, SOS și PACE la Legea de aprobare a modificărilor aduse OUG 21/2026 privind instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Concret, Curtea a stabilit, cu majoritate de voturi, că actul normativ este constituțional.

Pe 10 iunie, CCR va lua în discuție și cererea de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, formulată de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, tot în legătură cu Ordonanța SAFE.

Având în vedere decizia de joi a Curții, verdictul din 10 iunie este deja știut.

Pe 26 mai, Senatul a adoptat, cu amendamente, Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență 21/2026 pentru modificarea și completarea OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a motivat că Guvernul are capacități limitate și nu le poate adopta.

Acestea vizează repartizarea fondurilor acordate României către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și dreptul acestora de a încheia angajamente în cadrul SAFE în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut, și nu de la data aprobării acestui acord, cum este în prezent.

Au fost înregistrate 69 de voturi„pentru”, trei „împotrivă” și 31 de abțineri.