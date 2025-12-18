Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen au căzut de acord pe majorarea salariului minim și reducerea IMCA

Liderii coaliției la guvernare au căzut de acord pe reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), începând cu 1 ianuarie 2026, și eliminarea IMCA în anul 2027.

Totodată, salariul minim va fi majorat la 4.325 de lei, dar nu la i ianuarie, ci începând cu 1 iulie 2026, au stabilit Sorin Grindeanu (PSD, Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Potrivit unui comunicat comun al coaliției de guvernare, miercuri s-a mai stabilit închiderea pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază.

„Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului”.

Alte decizii agreate în cadrul ședinței care s-a desfășurat în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale se referă la reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, precum și a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice.

„Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor”, se precizează în comunicat.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, recent, că bugetul de stat pentru anul viitor va fi aprobat în ianuarie. Amintim, însă, că Parlamentul, care trebuie să aprobe legea bugetului, se află în vacanță până pe 2 februarie.