Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen au semnat un acord pentru adoptarea Legii salarizării bugetarilor – jalon în PNRR; mediator, Nicușor Dan

Liderii fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, au semnat un acord, mediați de președintele Nicușor Dan, pentru adoptarea Legii salarizării bugetarilor.

Această lege constituie jalon în PNRR, ce trebuie îndeplinit până la 1 iulie, când se încheie sesiunea parlamentară, iar senatorii și deputații vor intra în vacanțxă.

Așadat, săptămâna care vine proiectul va fi publicat de Ministerul Muncii, condus interimar de Dragoș Pîslaru, iar de marți vor începe dezbaterile în Parlament, astfel încât legea să fie adoptată rapid și să meargă la promulgare.

România va pierde 771 de milioane de euro, dacă actul normativ privind noua salarizare a angajaților din sectorul public nu va fi adoptat în termenul stabilit prin PNRR.

Comunicatul Administraţiei Prezidenţiale:

„În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare.

Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026.

Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale.

Acordul, care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către Sorin Grindeanu – președintele PSD, Ilie Bolojan – președintele PNL, Dominic Fritz – președintele USR, și Kelemen Hunor – președintele UDMR.

În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege”.