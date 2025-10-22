Grindeanu cere ca Bolojan „să plece”, dacă repetă procedura și nu ține cont de opinia lui Nicușor Dan în privința modificării pensiilor magistraților

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut public demisia premierului Ilie Bolojan „dacă face a doua oară aceeaşi procedură, fără dialog sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României” în privința modificării pensiilor magistraților.

„Atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu. El ține morțiș ca proiectul de lege să fie făcut de ministrul Justiției, Radu Câmpeanu, și nu la cabinetul lui Bolojan, cum s-a întâmplat cu legea care a picat la CCR.

„Este verificabil. Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul prim-ministrului. Puteți să-l întrebați și cu cine a lucrat. Și a fost primit acest proiect de Ministerul Justiției și de Ministerul Muncii. Pe un proiect lucrat pe articole și pe tot de către prim-ministru împreună cu o echipă. (…) Evident că toată lumea era conștientă ca s-a cerut avizul (CSM – n.r.) în 22 august. Unii au considerat că s-a așteptat destul 10 zile, și-au asumat acest lucru. Iată că a venit Curtea și a spus că trebuie să aștepți 30 de zile”, a spus Grindeanu.

Amintim că președintele Nicușor Dan a mers peste premierul Bolojn la Guvern ca să-i ceară mărirea perioadei de tranziție, de la 10 la 15 ani, pentru a crește vârsta de pensionare a acestora și a le reduce cuantumul pensiilor.