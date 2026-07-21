Grindeanu convoacă Parlamentul în sesiune extraordinară începând din 27 iulie, pentru un „comitet de criză”

Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri Biroul Permanent al Camerei Deputaților, al cărui președinte este, pentru a solicita o sesiune parlamentară extraordinară începând de luni, 27 iulie.

Motivul: constituirea unui „comitet de criză” la nivelul Parlamentului, în care invită reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare.

După ce a fost ironizat pentru că fostul lui șef, Marcel Ciolacu, a declarat pe vremea când era premier că un comitet este menit „să îngroape o lege”, Grindeanu a susținut marți, într-o conferință de presă, că „este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică”.

Totodată, PSD a redactat un amendament prin care prorogă până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. „Este o măsură aboslut necesară având în vedete situația de la Agenția de Cadastru. Am văzut declarația de ieri a domnului Bolojan. îi transmit următorul lucru: Aceste tranzacții sunt deja prinse cu TVA 9%, prin urmare nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării”, a spus liderul PSD.

PSD mai vrea prelungirea compensării prețurilor la carburanți. „A existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare, la Comisia de Buget, condusă de PNL. Trebuie să deblocăm și această situație. Și mai trebuie să facem un amendament prin care trebuie să deblocăm schemele de personal din Sănătate”, potrivit lui Grindeanu.

Întrebat de ce nu îi cere președintelui Nicușor Dan să îl desemneze prim-ministru, Grindeanu a spus că „nu am cele 233 de voturi necesare în Parlament”.