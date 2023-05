Grindeanu, despre Dragnea care îl dă viitorul șef al SRI în locul lui Hellvig: „E jenant, îmi e milă de el”

Vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, a declarat joi, după ce fostul lider PSD Liviu Dragnea a spus despre el că ar fi viitor şef al SRI, în locul lui Educard Hellvig, că „e jenant”.

„Eu am refuzat să răspund la ceea ce … şi am văzut că spune. Am un singur comentariu, deşi colegii mă vor certa că răspund, să ştiţi că e jenant pentru un fost preşedinte PSD să aibă asemenea declaraţii sau asemenea poziţii. Efectiv îmi este milă de el”, a replicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost numit prim-ministru pe 30 decembrie 2016, de către președintele Klaus Iohannis, după ce PSD condus de Liviu dragnea a câștigat alegerile parlamentare.

Dragnea l-a forțat apoi pe Grindeanu să demisioneze în 29 iunie, după numai 6 luni, însă i-a dat o sinecură, instalându-l șef la ANCOM – unde a rămas 4 ani, până în decembrie 2021, când a fost numit vicepremier în Guvernul Ciucă.

Eduard Hellvig, fost secretar general al PNL și deputat, a fost numit director general al Serviciului Român de Informații (SRI) în februarie 2015, la câteva luni dela instalarea la Cotroceni, în locul președintelui Traian Băsescu, a lui Klaus Iohannis – căruia i se încheie, în decembrie anul viitor, cel de al doilea mandat de 5 ani.

Fostul șef al SRI, timp de 9 ani și 4 luni, a fost George Maior, numit de Băsescu pe 4 octombrie 2006.