Grindeanu, despre perchezițiile DNA la directorul ARR, Cristian Anton, fostul lui șef de cabinel la MTI: „Cine nu respectă legea plăteşte”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților – al treilea om în stat -, a fost întrebat marți la Brașov, unde se află pentru discuții cu filialele din partid pentru referendumul de ieșire de la guvernare, despre perchezițiile DNA la directorul ARR, Cristian Anton, fostul lui șef de cabinel la MTI.

Iată răspunsul: „Am văzut în această dimineață… Cine nu respectă legea, să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, repet, dacă cineva greșește… Nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe. Cine nu respectă legea plătește”.

Trebuie precizat că descinderile anchetatorilor survin exact în ziua în care funcția de procuror-șef al DNA rămâne vacantă, deoarece lui Marius Voineag îi expiră, marți, mandatul.