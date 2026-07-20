Grindeanu: „Este exclus ca PSD să susțină varianta Legii salarizării. Colegul meu Florin Manole lucrează cu sindicatele la o lege mai echitabilă”

Sorin Grindeanu a declrat luni că „este exclus ca PSD să susțină această variantă a proiectului Legii salarizării”, iar parlamentarii social-democrați vor depune amendamente.

„Am fost informat astăzi de colegul meu Florin Manole (fostul ministru al Muncii, care a ținut la sertar proiectul de lege -n.r.) că lucrează cu sindicatele la o lege mai echitabilă. PSD nu poate vota o lege care taie salariile profesorilor, medicilor, militarilor”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă.

Despre celelalte 5 legi din PNRR, liderul PSD s-a arătat mai dispus să le voteze:

„Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, proiect respins tacit la sfârșitul lunii iunie de Senat. Îl susținem în forma care conține amendamentele depuse de PSD și UDMR. Grindeanu.

Codul Urbanismului – PSD susține proiectul, inclusiv transpunerea rezultatului referendumului local din 2024, prin care bucureștenii au votat ca autorizațiile de construire să fie emise de Primăria Capitalei. Codul urbanismului este în regulă și îl susținem, dar cu mențiunea că, pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală, conform referendumului, dar din mandatul următor. Nu suntem de acord să susținem acest demers acum, când în funcția de primar general se află un om care este anchetat de DNA, tocmai pentru că ar fi luat șpagă ca să dea autorizație.

Legea privind integritatea – așteptăm ca acest proiect să ajungă până la urmă în Parlament și vă asigur că PSD va susține doar o variantă care nu slăbește, la ordin politic, atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea votul nostru”.

Amintim, însă, că legea privind integritatea se aplică doar pentru viitor, astfel că liderul USR nu poate fi favorizat de ea.

Liderul PSD propune „înființarea, la nivelul Parlamentului, a unei comisii de criză care să pregătească măsurile urgente pentru deblocarea României”.

„Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente, pentru deblocarea funcționării statului și pentru protejarea intereselor celor care i-au votat. Această comisie de criză ar putea să funcționeze până la instalarea unui guvern funcțional, cu puteri depline”, a conchis liderul PSD.