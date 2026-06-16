Grindeanu face pe niznaiul în privința impunerii lui Veștea ca premier: „Nu am știut!”. Noul guvern are nevoie de voturi de la suveraniști, în ciuda asigurărilor lui Nicușor Dan

Lideul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut pe niznaiul, luni, când jurnaliștii l-au întrebat despre impunerea liberalului Adrian Veștea ca premier, de către președintele Nicușor Dan.

„Nu am știut”, a răspuns el.

Cu toate acestea, încă din 30 aprilie a fost vehiculat în presă numele lui Veștea ca premier, încă dinainte de a fi demis Guvernul Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă și votată de PSD împreună cu AUR.

PSD a declarat în repetate rânduri, inclusiv prin vocea celor mai agresivi exponenți ai săi la adresa premierului Ilie Bolojan, în ultima lună și jumătate, Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, că PNL nu va rezista mai mult de o lună în afara guvernării.

Însă un guvern condus de Adrian Veștea nu poate fi votat în Parlament decât cu voturi de la partidele suveraniste – PACE și Uniți pentru România (din care face parte acum și Victor Ponta, care a părăsit PSD).

Astfel, s-a ales praful de guvernul pro-occidental promis de președintele Nicușor Dan!

Iată aritmetica voturilor pentru Guvernul Veștea:

PSD – 128 voturi

Minorități naționale – 17 voturi

Uniți pentru România – 14 voturi

Neafiliați – 23 voturi

PACE – 11 voturi (foști parlamentari SOS și POT)

Total: 193 voturi.

Adrian Veștea mizează pe 31 de voturi de la PNL. Adică, el speră ca aproape jumătate dintre deputații și senatorii liberali să-l părăsiească pe Ilie Bolojan și să-i asigure instalarea la Palatul Victoria.

Cu toate acestea, voturile sunt insuficiente și tot ar mai avea nevoie de 9 voturi pentru a putea încropi o majoritate de 233 de voturi în Parlament.

USR a decis încă de duminică să-și mențină poziția de a nu mai face parte dintr-un guvern cu PSD, partid care a demis Guvernul Bolojan.

UDMR a așteptat până marți să ia o decizie, după poziția exprimată prin vot a conducerii PNL în ședința BPN de luni seară. Uniunea a anunțat în repetate rânduri că nu poate vota alături de extremiști și suveraniști în Parlament. Iar decizia de marți, luată după trei ore de ședință, a fost de refuz:

PSD urma să se ântâlnească în mod oficial cu premierul desemnat Veștea abia după decizia UDMR, deși o întrevedere fusese programată pentru marți dimineață. Totuși, Marian Neacșu a fost surprins de jurnaliști, marți la prânz, când intra în birou la Veștea la Camera Deputaților, unde acesta din urmă are deschidere din partea unor reprezentanți PNL.

Între timp, Veștea a discutat cu Anamaria Gavrilă, președinta POT, dar și cu foștii parlamentari SOS și POT care au format gruparea PACE.

Potrivit calendarului pe care senatorul PSD Daniel Zamfir l-a răspândit pe holurile Parlamentului, miercuri ar fi urmat ca Veștea să anunțe programul de guvernare și lista miniștrilor, iar aceștia să fie audiați în aceeași zi în comisiile parlamentare.

Joi ar fi urmat votul în plen pentru învestirea noului guvern, apoi depunerea jurământului de către membrii acestuia, la Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan.

După refuzul UDMR, întreg acest scenariu croit de PSD pică.