Grindeanu fuge de funcția de prim-ministru, după ce a dărâmat cu oamenii lui Simion Guvernul Bolojan: „Spun, cred, pentru a suta oară: nu facem majoritate cu AUR”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, fuge de funcția de prim-ministru, după ce a dărâmat, cu oamenii lui George Simion, Guvernul Bolojan. S-a trezit cu acest cartof fierbinte în brațe când PNL-iștii pe care se baza nu l-au mai trădat pe șeful lor, așa cum, probabil, promiseseră.

PSD-iștii tot anunță de două săptămâni că o facțiune din PNL va rupe partidul condus de Bolojan, dar acest lucru nu se întâmplă. Acum, Grindeanu este presat de cerereatuturor: a dărâmat guvernul cu ajutorul AUR, acum să preia guvernarea.

„Spun, cred, pentru a suta oară: noi am spus două lucruri la Cotroceni, în urmă cu câteva zile, când am fost la consultări. Am spus și înainte de asta că nu facem majoritate cu AUR. Am spus aceste lucruri și că, evident, a doua linie roșie, cea legată de o majoritate în fosta coaliție, care să ducă, dacă s-ar putea constituțional, deși nu se poate, iarăși la un management de tip Ilie Bolojan, PSD nu poate să susțină”, a declarat, joi, Sorin Grindeanu.