Grindeanu ignoră deprecierea leului: „În ciuda corului digital de bocitoare al lui Bolojan, apocalipsa nu a venit”

Grindeanu ignoră deprecierea continuă a leului în fața euro, începând din data când PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan din guvernul în care social-democrații făceau parte și până după votarea en fanfare a moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

„În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul! De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, pieţele au dat verdictul lor – exact opusul celui anunţat pe toate canalele: Bursa de la Bucureşti urcă a patra zi consecutiv. Dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a patra zi la rând. Cursul, după reacţia iniţială de creştere, a coborât astăzi”, a scris Grindeanu, joi, pe Facebook.