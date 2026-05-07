    Grindeanu ignoră deprecierea leului: „În ciuda corului digital de bocitoare al lui Bolojan, apocalipsa nu a venit”

    Grindeanu ignoră deprecierea continuă a leului în fața euro, începând din data când PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan din guvernul în care social-democrații făceau parte și până după votarea en fanfare a moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

    „În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul! De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, pieţele au dat verdictul lor – exact opusul celui anunţat pe toate canalele: Bursa de la Bucureşti urcă a patra zi consecutiv. Dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a patra zi la rând. Cursul, după reacţia iniţială de creştere, a coborât astăzi”, a scris Grindeanu, joi, pe Facebook.

    El a adăugat că aceasta nu este reacţia unei „pieţe speriate”, ci a unei pieţe care „răsuflă uşurată” că s-a pus capăt unei austerităţi care lovea în consum, în creştere şi în încrederea investitorilor.„Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbeşte prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă. Investitorii au dat un semnal clar, iar clasa politică trebuie să-l înţeleagă şi să-l aplice urgent. Aceasta înseamnă reluarea investiţiilor, redeschiderea şantierelor de şcoli, spitale, drumuri judeţene şi alimentări cu apă şi gaze. Repornirea economiei şi stimularea mediului de afaceri reprezintă adevăratele priorităţi ale României post-Bolojan”, a conchis Grindeanu.

    Moneda euro a atins, miercuri, un nou maxim istoric: 5.2688 lei, iar joi a fost cotată de BNR la 5,2661 lei.

    Însă, românii au dat chiar și 5,35 lei pe un euro, la casele de schimb.

