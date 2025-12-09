Grindeanu îi cere insistent lui Bolojan să o dea afară pe ministra Mediului, dar aceasta acuză: „Demisia cerută de PSD vine fix când trebuie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva; nu voi fi șantajată cu funcția”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu s-a dus marți la Guvern peste premierul Ilie Bolojan să-i ceară să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), și pe noua conducere numită de aceasta la Apele Române, în septembrie.

Însă Diana Buzoianu acuză PSD că o vrea dată afară de la Mediu „fix când trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva”.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori – 12 direcţii regionale cu câte un director silvic şi un director tehnic.

PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcţii regionale, dar să rămână câte un directoraş, sefuţ şi la nivel de judeţ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern”, a scris, marţi, pe Facebook, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ea dă asigurări că nu va fi „șantajată”:

„Şi nici nu voi fi şantajată cu funcţia. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă şi reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”.