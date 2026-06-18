Grindeanu îl acuză pe Bolojan că l-a mințit pe Nicușor Dan și îl învinovățește de criza politică

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul pe care l-a demis împreună cu AUR, Ilie Bolojan, că l-a „mințit” pe președintele Nicușor Dan și îl învinovățește că este autorul crizei politice în care se află România de aproape două luni.

„Până la urmă, eu înţeleg că, dincolo de cine e preşedintele României, cine e preşedinte la PSD, cine e preşedinte la PNL, UDMR sau AUR, să existe respect pentru funcţia de preşedinte al României. În momentul în care eşti preşedinte al unui partid şi-l minţi pe preşedintele României, îmi asum ceea ce spun, că intri într-un Guvern tehnocrat, da, intri într-un Guvern tehnocrat şi faci parte dintr-o majoritate, dar după trei zile vii şi spui, şi mă refer la Bolojan, da, intru în acest Guvern, dar să nu fie apropiaţi ai PSD, după alte trei zile vii şi spui: domnule, intrăm şi dăm votul, dar să nu fie secretari de stat şi prefecţi şi, între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta, te duci la partid şi faci şedinţă şi spui că nu vei vota acel Guvern fiindcă nu-i politic. Asta ştiu eu, că am participat la discuţii”, a declarat Grindeanu, joi, după şedinţa grupurilor parlamentare ale PSD.

„E treaba lui Ilie Bolojan cum înţelege să relaţioneze cu preşedintele României, dar a minţi, pentru că asta a făcut – a minţit preşedintele republicii şi a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii şi cu alte cerinţe, care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite şi, la final, nu a mai dat. De aceea suntem în această situaţie, e şi o consecinţă a acestor desfăşurări. De aceea, vă spuneam că eu cred că lumea în acest moment este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândeşte doar la el. Cine îl critică îl dă şi afară din PNL, aşa gândeşte Ilie Bolojan”, a adăugat Sorin Grindeanu.