Grindeanu l-a felicitat pe „Marcel” pentru victoria de la CJ Buzău, dar și pe Băluță, perdantul de la PMB. „12 din 14 primari PSD au câștigat alegerile parțiale”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică noapte, după afișarea de către AEP a rezultatelor alegerilor parțiale, că „12 din 14 primari PSD au câștigat” acest scrutin.

El l-a felicitat pe Marcel Ciolacu pentru victoria cu peste 52% la funcția de președinte al Consiliului Judeșean (CJ) Buzău, dar și pe Daniel Băluță, care a pierdut în fața lui ciprian ciucu (PNL) lfotoliul de primar general al Capitalei.

Iată și declarațiile lui Sorin Grindeanu, întrebat insistent cum comentează eșecul lui Băluță, care s-a clasat pe locul 3, sub Anca Alexandrescu susținută de AUR:

„Nu pot să trec așa de repede peste faptul că Marcel a avut contracandidat de la alință PNL-USR, un candidat care a luat 10%.

Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București. Îl felicit pe Daniel Băluță că a dus o campanie corectă, atitudinea lui a fost una corectă.

Ciprian Ciucu este noul primar general și îi urez succes.

De asemenea, dați-mi voie să-i felicit pe cei 12 din 14 primari PSD care au câștigat alegerile.

PSD rămâne în scorul partidului de 20-21% pe urbanul mare și este un punct bun de reconstrucție a organizației PSD București. (…)

Tot vedeam că PSD-ul este pe la 12-13% și AUR-ul pe la 40%. Eu n-am văzut astăzi nicio comună câștigată de AUR, nu am văzut nicio victorie a USR. Asta nu înseamnă că asta este imaginea politică a momentului, dar nu poți să nu ții cont. PSD a câștigat în 12 locuri, PNL în două locuri, dar nicărieri nu a câștigat AUR.

Sigur, noi vorbim și suntem sub impresia acestui scor al PSD de peste 20%. Este în acest moment un scor care nu ne satisface, evident, dar noi nu am avut Bucureștiul. Cei care au avut Bucureștiul au fost cei de la USR, nu doar noi trebuie să facem analiza organizației București, cred că și alții.

Nu avem cum să nu ținem cont de semnale. Este evident faptul că este o diferență clară între politicile pe care le dorim noi, cei de la PSD și ceea ce doresc cei de la USR”.