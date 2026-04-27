Grindeanu recunoaște că nu a spus la consultările de la Cotroceni că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură comună

Sorin Grindeanu a recunoscut, luni la prânz, că nu le-a spus de dimineață, la consultările de la Cotroceni, nici președintelui Nicușor Dan, nici premierului Ilie Bolojan, nici celorlalți lideri ai coaliției, că PSD și AUR croiesc o moțiunea de cenzură.

Aceasta se întâmplă la o săptămână de la retragerea sprijinului PSD pentru Guvernul Bolojan.

„Nu aveam niciunul telefoanele la noi. Nu i-am anunțat pe liderii fostei coaliții de acest demers, fiindcă este un demers pe care l-am făcut la nivel parlamentar”, a invocat Grindeanu, asaltat cu ntrebări de jurnaliști.

„Noi avem 129 de parlamentari și, până la 233, mai avem nevoie de 104. Puteam să depunem două moțiuni,

dar așa, facem o maximizare a șanselor în Parlament de a trece. . Decizia de acum o săptămână a PSD a fost să dărâmăm acest guvern”, a adăugat el.

Despre alianța cu AUR, Grindeanu a spus: „Nu există niciun fel de acord post-moțiune. Punctul de vedere al PSD nu s-a schimbat. Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție”.

Amintim că, exact în timpul consultărilor de la Cotroceni, Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au anunțat că lucrează împreună la o moțiune de cenzură menită să dărâme Guvernul Bolojan, rămas minorita.