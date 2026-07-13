Grindeanu se dă în opoziție, deși e al 3-lea om în stat, dar cere „demisia lui Bolojan chiar și din cea de premier interimar”. Condiție pentru votul pe ultimele legi PNRR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după discuțiile de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, că partidul pe care îl conduce se află în opoziție, așa că „nu are datoria” de a vota legile pentru absotbția ultimilor bani din PNRR.

Astfel, Grindeanu – care se află încă la putere, ca președinte al Camerei Deputaților – pune condiții pentru votul pe legile PNRR: „Bolojan să-și dea demisia din funcția din care a fost alungat. Să-și dea demisia chiar și din cea de premier interimar”.

Întrebat de ce nu deminionează și el de la șefia Camerei Deputaților, Grindeanu a răspuns: „Pentru că în această postură am ajuns din postura de președinte al celui mai mare partid din Parlament”.

„Le-am transmis celor de la Cotroceni că PSD este în Opoziție. PSD nu ocupă nicio funcție în Guvern. De aceea, strategia domnului Bolojan demis de a continua să guverneze prin voturile Parlamentului este complet greșită. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR pentru interesele obscure ale celor de dreapta. Suntem împotrivă ca Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin intermediul nostru. I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, unde consultarea cu sindicatele a fost un simulacru. Azi ne vedem cu sindicatele, miercuri cu patronatele. Nu e de datoria PSD să treacă legile promovate de guvern, PSD este în Opoziție. Dacă (Bolojan – n.r.) ar vrea să deblocheze situația – să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun de pe care a fost alungat – adică să-și dea demisia. Să fie alt premier interimar, care să nu aibă atâta încărcătură politică”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă.

Chestionat dacă s-a ajuns la o înțelegere cu Coaliția de dreapta PNL-USR-UDMR, la discuțiile de la Cotroceni, liderul a răspuns:

„Am avut o discuție de două ore. Cei care și-au îngrădit spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR. Astăzi poate a fost o tonalitate mai jos. Dl Kelemen Hunor a venit cu diverse variante, noi am fost de acord, cu nuanțe, alții au anumite constrângeri. Bolojan îmi arată că nu are nicio intenție de a debloca situația politică. Ci doar să ocupe poziția de premier cât mai mult”.

Despre alegeri anticipate, Grindeanu spune că „e un scenariu pe masă”. „Dacă s-ar ajunge aici, ar fi în toamnă, târziu. Asta ar arunca într-o instabilitate continuă scena politică și economică, dar e și acesta un scenariu. Nu avem o problemă să intrăm și în acest scenariu. Nu este unul fericit. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Să nu credeți că PSD rămâne doar pe post de încasator, dar când ai nevoie de voturi, cum ar fi în Parlament, la voturile acestea, PSD să le voteze. Nu”, a precizat el.

Grindeanu a negat informația vehiculată pe surse că actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi propus pentru funcția de prim-ministru.

„Nu s-a discutat la Cotroceni. Nu s-a pronunțat azi niciun nume. Ba da, am pronunțat eu numele lui Eugen Tomac. Am întrebat de ce nu a fost bună propunerea președintelui. Președintele (Nicușor Dan – n.r.) mai mult a ascultat și a întrebat dacă s-au mai flexibilizat pozițiile. Deschiderea a făcut-o Varujan Pambuccian. A vorbit despre redeschiderea dialogului, revenirea la coaliție, cu un alt prim-ministru. Poate e nevoie de un guvern de armistițiu. Ceilalți au continiuat să spună că ei au aceste decizii interne și că ei nu pot face altceva (PNL și USR refuză să mai facă guvern cu PSD- n.r.). S-a pus pe masă și varianta unui guvern tehnocrat. Suntem nici mai aproape, nici mai departe, suntem la fel în varianta alegerilor anticipate”.

De asemenea, Grindeanu a spus că „nu o sa votăm legea ANI, care ciuntesc probele ANI, ca să rezolvăm problemele pentru Fritz și Clotilde Armand”.

Despre o nouă întâlnire cu președintele Nicușor Dan, liderul PSD a spus că „după ce se întoarce președintele din Franța – joi, vineri probabil”.