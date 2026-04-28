Grindeanu se fofilează cu demisia de la șefia Camerei Deputaților: „Când o face şi Abrudean; aţi văzut că şi-a dat demisia Bolojan şi nu ştiu eu?”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a răzgândit și nu mai demisionează in funcția de președinte al Camerei Deputaților, deși anunțase în urmă cu o săptămână: „Nu evit, că nu mă cheamă Țoiu”.

Marți, el a fost asaltat cu întrebări de jurnaliști, după ce, luni, la anunțat că e-a cerut secretarilor de stat și prefecților PSD să-și părăsească funcțiile.

S-a „uitat”, însă, pe el, dar nu a fost iertat de jurnaliști, care l-au încolțit, iar Grindeanu a trebuit să le răspundă, dar mai mult s-a încurcat în declarații:

„Când o face şi Abrudean. (…) Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte a aceluiaşi protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în acelaşi mod. Pare că nu vine vreo demisia dinspre Guvern. Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”.