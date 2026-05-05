Grindeanu se grăbește să scape de Bolojan: „Cred că normal ar fi să demisioneze din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se grăbește să scape de premierul Ilie Bolojan, după ce moțiunea de cenzură depusă de partidul său împreună cu AUR a avut succes în Parlament.

„Mă aștept, în perioada următoare, ca domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor. Eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a declarat Grindeanu, marți, imediat după votul pe moțiunea de cenzură.

El a adăugat că PSD vrea aceeași coaliție, dar fără Bolojan premier:

„Eu voi merge împreună cu colegii mei spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, și anume că dorim păstrarea, în mare, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă a coaliției, că nu vom susține guverne minoritare. N-o să auziți de la mine să dau sfaturi celor de la PNL sau USR. PSD este dispus rapid la găsirea unei soluții, îmi doresc să avem rapid un guvern, toate opțiunile sunt deschise, un premier tehnocrat nu e de dorit, dar nu vreau să exclud. În acest moment, prima rundă de întâlniri de la Cotroceni, urmare a primei runde se vor decanta soluții”.