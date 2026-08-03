Grindeanu se jură că nu face alianță cu AUR „pe termen scurt”: „Faptul că am spus public acest lucru e o garanție”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, insistă că nu face alianță cu AUR pentru o majoritate prlamentară care să-i asigure schimbarea premierului Ilie Bolojan, pe care cele două partide l-au demis prin moțiune de cenzură, dar care a rămas interimatul până la depunerea jurământului de către un nou guvern, așa cum prevede Constituția.

Întrebat, luni, dacă își menține declarația că până la 15 august va fi instalat un nou guvern, Grindeanu a spus:

„Când voi veni, dacă voi fi în postura de a forma Guvernul, voi spune care e majoritatea. Dacă nu voi avea majoritate, îmi voi depune mandatul.

La fiecare ieșire trebuie să spun acest lucru. Noi, în acest moment, nu avem alianță și nu vom face, pe termen scurt. o alianță cu AUR, care să ducă la o astfel de majoritate.

Nu m-a întrebat președintele despre acest lucru, dar faptul că am spus public acest lucru, e o garanție.

Pe viitor e o chestiune pe care nu pot să o anticipez. Nu știu ce înseamnă acest viitor – durata: un an, doi, cinci ani, zece ani, nu am de unde să anticipez. Eu pot să vă spun în ce situație suntem acum și nu s-a schimbat: nici față de acum 2 săptămâni, nici față de acum 3, nici față de acum o lună”

Nu suntem încă acolo de a strânge pragul necasar în Parlament, dar ne apropiem. L-aș transmite și aș spune că avem o majoritate transparentă.

Nu mai vreau să explic scenarii ipotetice. Am mers pe chestiuni reale, cum a fost scenariul Tomac și care n-a dus la un sfârsit, acela de a avea un guvern cu puteri depline.

Nu vreau să discut pe supoziții. Nu s-a schimbat nimic. Nu știu să fie cineva care să vină cu o majoritate. Suntem aproape, dar nu avem o astfel de majoritate”.