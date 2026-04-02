Grupul de lucru de la Guvern a decis reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină. Atât s-a putut!

Grupul de lucru reunit joi la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit „soluția” pentru reducerea prețului motorinei la pompă, în urma discuțiilor cu operatorii din piață.

„Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Totodată, nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă”, se arată într-un comunicat al Executivului.

Măsura va fi adoptată vineri, prin Ordonanță de urgență.

Aceasta, după ce a trecut o lună de la începerea scumpirii carburanților la pompă, de la prețuri sub 8 lei pe litru la motorină – iar acum au ajuns la 11,14 lei/litru. De asemenea, benzina s-a scumpit la 9,47 lei litrul – cea mai ieftină – și la 10,53 pe litru – cea mai scumpă.

Celelalte precizări ale Executivului, în comunicat:

„În urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți.

Todată, stabilirea soluției a ținut cont de limitările bugetare ale României.

Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat.

Decizia grupului de lucru urmează să fie implementată printr-o Ordonanță de urgență ce va fi adoptată într-o ședință extraordinară a Guvernului, cel mai probabil pe 3 aprilie. Măsura decisă se adaugă celor cuprinse în Ordonanța 19/2026, care deja a dus la o reducere sensibilă a prețului motorinei la cele mai multe benzinării.

Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic, pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate.

Din grupul de lucru fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministru Economiei, Irineu Darău”.