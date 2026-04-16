Guvernul a alocat 266,7 milioane de lei pentru finanțarea organizațiilor aparținând minorităților naționale

În ședința de joi, Guvernul a alocat aproximativ 266,7 milioane de lei pentru finanțarea organizațiilor aparținând minorităților naționale în anul 2026.

Precizările Executivului:

Fondurile sunt destinate derulării de proiecte și activități interetnice, culturale, educaționale și științifice, precum seminare, colocvii, dezbateri și simpozioane, menite să contribuie la promovarea și protejarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a minorităților naționale din România.

De asemenea, sumele vor fi utilizate pentru susținerea accesului la educație în limba maternă, promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranță și a egalității de șanse între persoanele aparținând minorităților naționale și majoritate.

Finanțarea va sprijini și implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, pentru perioada 2024-2027.

Totodată, organizațiile minorităților naționale vor derula activități în parteneriat cu instituții publice, autorități locale, societatea civilă și parteneri internaționali, în vederea promovării diversității culturale și consolidării coeziunii sociale.

Prin această măsură, Guvernul urmărește susținerea păstrării și dezvoltării identității minorităților naționale și promovarea unui climat de toleranță și respect în societate.