Guvernul a alocat din Fondul de rezervă 20 de milioane de lei pentru 23 de cămine unde au fost relocați cei 400 de „bolnavi ai nimănui” din Bihor

Guvernul interimar Bolojan a alocat în ședința de joi, din Fondul de rezervă, suma 20 de milioane de lei pentru cele 23 de cămine de bătrâni și centre pentru persoane cu handicap unde au fost relocați „bolnavii nimănui” din Bihor.

Din suma totală, 13,054 milioane de lei sunt alocate pentru măsuri de protecție de tip centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, iar suma de 6,974 milioane de lei pentru cheltuielile de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice.

Cele 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate persoanele vulnerabile de pe raza județului Bihor vor beneficia de următoarele fonduri:

1. Județul Alba – 1,837 milioane de lei

2. Municipiul Alba-Iulia – 646.000 de lei

3. Municipiul Sebeș – 323.000 de lei

4. Județul Arad – 981.000 lei

5. Municipiul Arad – 878.000 lei

6. Județul Bihor – 509.000 lei

7. Județul Bistrița-Năsăud – 760.000 lei

8. Județul Botoșani – 1,580 milioane de lei

9. Județul Brașov – 153.000 de lei

10. Județul Caraș-Severin – 92.000 de lei

11. Județul Cluj – 2,591 milioane de lei

12. Județul Giurgiu – 262.000 lei

13. Județul Gorj – 92.000 lei

14. Județul Hunedoara – 428.000 lei

15. Județul Mehedinți – 822.000 lei

16. Județul Mureș – 688.000 lei

17. Județul Neamț – 512.000 lei

18. Județul Olt – 251.000 lei

19.Județul Satu Mare – 2,686 milioane lei

20. Județul Sibiu – 2,039 milioane lei

21. Județul Timiș – 197.000 lei

22. Județul Vâlcea – 1,347 milioane de lei

23. Județul Vrancea – 354.000 lei.