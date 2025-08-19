Guvernul a aprobat OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR aflate sub 30% execuție. Bolojan le promite primarilor bani și pentru celelalte

Guvernul a aprobat, marți, Ordonanța de Urgență (OUG) privind suspendarea proiectelor din PNRR aflate sub 30% execuție, însă premierul Ilie Bolojan le-a promis primarilor că le va găsi bani pentru finanțarea pentru proiectele care sunt începute.

„Suntem în situația în care, prin această ordonanță de urgență privind fondurile din PNRR, clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program și, după clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanță care va fi publicată vom reglementa asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare, în așa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte, care sunt începute atât prin autoritățile locale, dar și prin ministere, să poată fi continuate și până în a doua jumătate a anului viitor să închidem aceste proiecte”, a declarat Ilie Bolojan.

Prin Ordonanța de urgență adoptată, Guvernul a stabilit „un set de măsuri pentru optimizarea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a altor programe naționale de investiții, în vederea atenuării riscului fiscal sistemic și asigurării corelării angajamentelor financiare cu capacitatea reală a bugetului național”.

„Vor fi implementate măsuri corective, precum și modalități de ajustare a contractelor de finanțare încheiate, astfel încât acestea să se încadreze în anvelopa financiară renegociată a PNRR”, precizează Executivul.

Iată măsurile principale prevăzute de OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență (PNRR) și din fonduri publice naționale:

• Suspendarea, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificării PNRR, a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din PNRR de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor locale, după caz, cu beneficiarii. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și investiții, cu avizul MIPE.

• Suspendarea, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificării PNRR, a următoarelor activități:

încheierea de angajamente legale de către beneficiarii instituții și autorități publice, astfel cum sunt definite în legislația în vigoare, indiferent de sistemul de finanțare, subordonare sau structura de implementare în cadrul PNRR;

atribuirea contractelor de prestări servicii sau de execuție lucrări, aferente reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR, de către beneficiarii sau structurile de implementare, operatorii economici aflați în subordinea/coordonarea autorităților publice centrale și locale.

• Denunțarea unilaterală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din PNRR pentru care nu există proceduri de atribuire a contractelor de achiziție inițiate de beneficiari și/sau structurile de implementare sau nu a fost comunicat rezultatul procedurii de achiziție publică până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

• Suspendarea unilaterală până la 31 decembrie 2026, prin notificare, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțate din PNRR în cadrul cărora au fost parcurse etapele pregătitoare privind elaborarea studiilor de fezabilitate și/sau obținerea de avize și autorizații, procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție încheiate pentru care nu au fost emise ordinele de începere a lucrările de execuție.

• Instituirea unei obligații de a obține aprobarea Guvernului prin memorandum inițiat de către coordonatorul de reforme și/sau investiții cu privire la oportunitatea continuării investițiilor cu progres fizic sub 30% (certificat prin situații de lucrări), cu avizul Ministerului Finanțelor (MF) și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

• Continuarea implementării investițiilor cu progres fizic peste 30%, certificat prin situații de lucrări, doar în condițiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026.

• Instituirea unor excepții prin care pot fi încheiate noi angajamente legale și continuată implementarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare pentru eficientizarea și accelerarea implementării anumitor proiecte PNRR, aprobate prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul MIPE, în vederea atingerii jaloanelor și țintelor ce fac obiectul renegocierii PNRR.

• Interdicția transferurilor de fonduri publice aferente PNRR pentru proiectele semnalate Comisiei Europene ca fiind în neconformitate cu Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice.

• Reglementarea pentru anul 2025 a modalității de încheiere de noi angajamente legale pentru proiecte de investiții nou finanțate prin PNDL 1 și 2, Programul național de investiții „Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public/social, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, precum și atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice de către Compania Națională de Investiții (CNI).

• Interdicția depășirii, pentru anul 2025, a sumelor alocate în euro, la nivel de program, conform art. 15 din OUG nr. 133/2021, cu condiții de exceptare.

De asemenea, pentru a evita supracontractarea, care ar putea genera presiune asupra susținerii cheltuielilor din bugetul de stat, se impun măsuri de ajustare menite să reducă pierderile și riscurile financiare. În acest sens, actul normativ mai prevede suspendarea, până la 31.12.2025, a Programelor și proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu, cu excepția celor esențiale. Se menține finanțarea din Fondul pentru mediu pentru următoarele programe:

Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;

Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice;

Programul privind acordarea primei de sechestrare forestieră, conform OUG nr. 35/2022 și modificărilor ulterioare, instrument de stimulare a împăduririlor și de susținere a obiectivelor PNRR pe componenta de tranziție verde;

Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic, 2025–2030.

Lansarea Programului infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se va desfășura la Brașov în 2027, pentru creșterea eficienței energetice a domeniului schiabil din România în limita a 20 milioane de lei credite de angajament. România va găzdui pentru a doua oară, în 2027, o ediție de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European.

Administrația Fondului pentru Mediu are aprobate, prin bugetul pe anul 2025, sumele necesare derulării Programelor exceptate prin ordonanța de urgență.

Prin aceste măsuri, se evită consecințe macroeconomice severe și diminuarea riscului de neîncadrare în traiectoria fiscală asumată de România în cadrul planului fiscal. Totodată, se instituie un control riguros, centralizat și transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanțate din surse europene, printr-un set de măsuri structurate, menite să restabilească disciplina bugetară și să prioritizeze investițiile în funcție de maturitate și sustenabilitate financiară.

Memorandumurile vor fi elaborate și transmise spre aprobare în termen de maximum 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgenţă, incluzând lista proiectelor propuse, cu respectarea încadrării în țintele și jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea ajustării și actualizării acestuia.