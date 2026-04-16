Guvernul a aprobat prin OUG mecanismul de preluare a creanțelor bugetare ale companiilor cu capital de stat

Guvernul a aprobat joi, printr-o Ordonană de urgență (OUG), mecanismul de preluare a creanțelor bugetare ale companiilor cu capital de stat.

„În contextul economic și geopolitic actual, adoptarea ordonanței este necesară pentru a permite statului român să preia creanțele societăților strategice și cu capital de stat sau privat, asigurând protejarea intereselor naționale, menținerea locurilor de muncă, stabilitatea economică și recuperarea eficientă a sumelor datorate bugetului public”, potrivit Executivului.

Noul act normativ modifică OUG 49/2024 privind reglementarea cadrului general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a unor creanțe bugetare restante aflate in administrarea ANAF asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat.

Precizările Guvernului:

Ordonanța aprobată joi reglementează cadrul general de preluare, de către AAAS, a creanțelor asupra unor societăți cu capital integral sau majoritar privat declarate ca fiind de interes strategic.

Totodată,vor fi preluate societăți cu capital majoritar sau integral de stat, aflate în una din procedurile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, precum și în executare silită, administrate de Fisc, prin organul fiscal competent, alte instituții ale statului sau instituții de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

Astfel, ordonanța clarifică mecanismul de preluare a creanțelor și asigură continuitatea procedurilor de recuperare, consolidând rolul AAS în administrarea creanțelor publice și strategice, protejând în același timp interesele statului și ale societăților implicate.

Actul normativ prevede în mod clar că acesta reglementează preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor aflate în administrarea ANAF, a altor instituții ale statului sau a unor instituții de credit cu capital majoritar sau integral de stat, asupra unor societăți cu capital integral sau majoritar privat declarate de interes strategic, precum și asupra societăților cu capital majoritar sau integral de stat.

Obiectul preluării îl constituie creanțele bugetare, adică impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesoriile acestora, precum și alte creanțe aflate în administrarea instituțiilor statului sau a instituțiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat, asupra societăților menționate anterior.

De asemenea, sunt incluse și creanțele bugetare prevăzute în titluri executorii transmise de alte instituții/autorități publice pentru recuperare prin organele fiscale competente din subordinea ANAF, neachitate până la data aprobării hotărârilor de Guvern prevăzute de ordonanță.

Creanțele ce fac obiectul preluării de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului de la ANAF, alte instituții ale statului sau instituții de credit cu capital majoritar sau integral de stat se stabilesc prin hotărâri de Guvern, iar data preluării acestora este data încheierii protocolului de predare-preluare cu AAAS.

Prin acest protocol, se vor preda către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului titlurile de creanță/titlurile executorii, precum şi actele procedurale întocmite în vederea recuperării creanțelor, până la momentul preluării.

În cazul litigiilor existente sau al procedurilor de insolvență și executare silită, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile și obligațiile ANAF, ale altor instituții ale statului sau ale instituțiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat, începând cu data preluării creanțelor, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.