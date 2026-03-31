Guvernul a prelungit cu încă 3 luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Guvernul a prelungit din nou, de data aceasta până pe 30 iunie, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. OUG 22, aprobată marți în ședință exraordinară, a fost publicată imediat în Monitorul Oficial.

Astfel, a fost modificată Ordonanța de urgență (OUG) 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare. Aceasta expira miercuri, 1 aprilie.

Conform noii OUG, măsura se menține în aceleași condiții ca până în prezent, respectiv pentru o serie de alimente de bază și are ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale.

Măsura se aplică pentru următoarea listă de produse alimentare de bază:

– pâine albă simplă (300–500 g)

– lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

– brânză telemea de vacă vrac

– iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

– făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

– mălai (până la 1 kg)

– ouă de găină calibrul M

– ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

– carne proaspătă de pui

– carne proaspătă de porc

– legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)

– fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

– cartofi proaspeți albi vrac

– zahăr alb tos (până la 1 kg)

– smântână (12% grăsime)

– unt (până la 250 g)

– magiun (până la 350 g)