Guvernul a prelungit cu încă 3 luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Guvernul a prelungit din nou, de data aceasta până pe 30 iunie, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. OUG 22, aprobată marți în ședință exraordinară, a fost publicată imediat în Monitorul Oficial.
Astfel, a fost modificată Ordonanța de urgență (OUG) 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare. Aceasta expira miercuri, 1 aprilie.
Conform noii OUG, măsura se menține în aceleași condiții ca până în prezent, respectiv pentru o serie de alimente de bază și are ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale.
Măsura se aplică pentru următoarea listă de produse alimentare de bază:
– pâine albă simplă (300–500 g)
– lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)
– brânză telemea de vacă vrac
– iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)
– făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)
– mălai (până la 1 kg)
– ouă de găină calibrul M
– ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)
– carne proaspătă de pui
– carne proaspătă de porc
– legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)
– fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)
– cartofi proaspeți albi vrac
– zahăr alb tos (până la 1 kg)
– smântână (12% grăsime)
– unt (până la 250 g)
– magiun (până la 350 g)