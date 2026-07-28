Guvernul a retras HG privind Strategia pentru conservarea biodiversității, după ce PSD a formulat plângere prealabilă

Guvernul interimar a retras de la publicarea în Monitorul Oficial, marți, Hotărârea adoptată pe 23 iulie privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030, care risca să fie suspendată, după ce PSD a formulat plângere prealabilă.

Premierul interimar, Ilie Bolojan a declarat, la finalul ședinței extraordinare de Guvern: „Așa cum știți, am avut și avem 12 hotărâri de guvern care au fost atacate de PSD pentru a fi suspendate sau anulate. Deși sunt convins că toate aceste decizii au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale, în cazul a trei dintre ele care țin de jaloane din PNRR am fost mai atenți la mizele lor financiare. Iar această hotărâre de guvern privind aprobarea strategiei de biodiversitate, care are o miză financiară de 970 de milioane de euro, am considerat că nu ne putem permite să riscăm suspendarea ei. Pentru că, dacă nu o avem adoptată strategia până la 31 august, vom fi penalizați cu această sumă. Și în ședința de astăzi, am adoptat o notă prin care nu vom mai promova spre publicare hotărârea de guvern pe care am adoptat-o”.

În aceste condiții, în baza discuțiilor purtate cu ministra interimar a Mediului, Diana Buzoianu, s-a depus marți un proiect de lege de către parlamentari la Senat, pentru adoptarea acestei strategii de biodiversitate.