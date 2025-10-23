Guvernul Bolojan a aprobat data și calendarul alegerilor pentru primarul Capitalei și a altor 12 „parțiale” din țară

Guvernul Bolojan a aprobat, în ședința de joi, hotărârea privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parțiale pentru primarul Capitalei și pentru alte 12 localități din țară.

Astfel, în afară de București, se vor desfășura alegeri parțiale pentru primarii din: comuna Retea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Șopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comuna Poienile de sub Munte, comuna Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

Executivul a adoptat și o a doua hotărâre, privind calendarul acțiunilor desfășurate în perioada electorală.

Având în vedere că este vorba despre alegeri parțiale, termenele acțiunilor vor fi reduse la jumătate, cu excepția celor de 24 de ore.

Astfel, din 11 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar.

Pe 12 noiembrie începe depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al Capitalei.

În maximum 5 zile de la data înființării birourilor electorale de circumscripție se va face înregistrarea alianțelor electorale.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea alegerilor, dar nu mai târziu de 17 noiembrie, se va încheia perioada de depunere a candidaturilor.

Campania electorală se va desfășura în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie.

Cel mai târziu cu cinci zile înainte de data alegerilor se vor tipări buletinele de vot.

Pe 7 decembrie, votarea va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.