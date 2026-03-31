Guvernul Bolojan a aprobat prin memorandum semnarea Acordului UE-Mercosur; Ministerul Agriculturii a dat aviz negativ. Parlamentul urmează să dea ok-ul, prin lege

Guvernul a aprobat pe 31 martie, prin memorandum, semnarea de către România, în nume național, a Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA). Urmează ca Parlamentul să dea votul pe o lege, în acest sens. lege.

Potrivit unui comunicat al Executivului, acordul a fost deschis spre semnare de către statele membre, cu posibilitatea parafării la 25 martie 2026 și respectiv 1 aprilie 2026.

Avizul Ministerului Justiției, condus de Radu Marinescu (PSD) a fost pozitiv, cu observații, însă Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu (PSD), a dat aviz negativ pentru acest memorandum. „Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a participat la ședința Guvernului, dar nu a luat cuvântul”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Acordul UE-Mercosur a fost semnat de Comisia Europeană și reprezentanți ai blocului Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay), pe 17 ianuarie 2026, la Asunción, Paraguay.

„Acest demers de semnare de către statele membre UE este complementar demersurilor similare de semnare de către UE a Acordului de parteneriat – EMPA, cât și a Acordului interimar de comerț – iTA, proces care s-a finalizat deja.

În urma parcurgerii pașilor procedurali de semnare și notificare a ratificării de către cel puțin un stat Mercosur, Acordul UE-Mercosur (pe ambele componente – EMPA și iTA) se va aplica provizoriu, de la 1 mai 2026”, precizează Guvernul.

Decizia de semnare de către România „vine în continuitate cu poziția exprimată deja la nivelul Consiliului UE de aprobare a deciziilor de semnare de către COM, în numele UE, și de aplicare provizorie a Acordului”.

Odată semnat, Acordul EMPA urmează să parcurgă procedurile de ratificare în plan național în statele membre UE. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va elabora, împreună cu MEDAT, proiectul Legii de ratificare, care va fi supusă aprobării de către Parlamentul României.

„Acordul va proteja aproximativ 350 de indicații geografice ale UE pe piața Mercosur, din care și 15 produse agricole românești cu indicație geografică. Acordul generează noi oportunități de cooperarea și dialog UE-Merconsur pe teme de interes pentru România, în special în domeniul economic, cultural, abordarea provocărilor climatice și a integrității în sectorul privat și public”, conform Guvernului.