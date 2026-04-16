Guvernul Bolojan a majorat la 3 miliarde de lei plafonul până la care se pot împrumuta primăriile

Guvernul Bolojan a majorat în ședința de joi, de la 2 miliarde de lei la 3 miliarde lei plafonul maxim pentru contractarea de împrumuturi de către autoritățile locale.

Pentru anii 2027 și 2028, plafoanele sunt menținute la nivelul de 2 miliarde lei anual, atât pentru finanțările care pot fi contractate, cât și pentru sumele ce pot fi trase din acestea.

„Măsura are ca scop asigurarea continuității investițiilor publice locale și evitarea blocajelor în derularea proiectelor de infrastructură, în contextul în care o parte semnificativă a finanțărilor este deja angajată sau autorizată”, se arată în comunicat.

Ajustarea plafonului pentru anul 2026 „este necesară pentru a preveni epuizarea rapidă a resurselor disponibile la început de an, situație care ar putea limita capacitatea autorităților locale de a demara sau continua investiții publice”, conform Guvernului.

„Actul normativ se bazează pe prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, care stabilesc cadrul legal pentru aprobarea anuală a plafoanelor privind împrumuturile autorităților administrației publice locale. Prin această reglementare, Executivul urmărește menținerea echilibrului bugetar și asigurarea unei planificări financiare predictibile pentru investițiile publice locale în perioada 2026-2028”, se precizează în comunicat.