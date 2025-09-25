Guvernul Bolojan a prelungit până în martie 2026 plafonarea adaosului comercial la produsele de bază

Guvernul Bolojan a prelungit joi cu șase luni, până la 31 martie 2026, plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, introdusă de Guvernul Ciolacu în urmă cu doi ani.

Astfel, printr-o Ordonanța de urgență, a fost modificat articolul 8 din OUG 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

• Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

• Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

• Brânză telemea de vacă vrac;

• Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

• Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;

• Mălai până la 1 kg;

• Ouă de găină calibrul M;

• Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

• Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

• Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

• Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

• Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

• Cartofi proaspeţi albi vrac;

• Zahăr alb tos până la 1 kg;

• Smântână – 12% grăsime;

• Unt până la 250 grame;

• Magiun până la 350 grame.