    Guvernul Bolojan a prelungit până în martie 2026 plafonarea adaosului comercial la produsele de bază

    Guvernul Bolojan a prelungit joi cu șase luni, până la 31 martie 2026, plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, introdusă de Guvernul Ciolacu în urmă cu doi ani. 

    Astfel, printr-o Ordonanța de urgență, a fost modificat articolul 8 din OUG 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

    Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:
    • Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
    • Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
    • Brânză telemea de vacă vrac;
    • Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
    • Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;
    • Mălai până la 1 kg;
    • Ouă de găină calibrul M;
    • Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
    • Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);
    • Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);
    • Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);
    • Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);
    • Cartofi proaspeţi albi vrac;
    • Zahăr alb tos până la 1 kg;
    • Smântână – 12% grăsime;
    • Unt până la 250 grame;
    • Magiun până la 350 grame.

