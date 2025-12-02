Close Menu

    Guvernul Bolojan a respins toate amendamentele depuse la al doilea proiect de lege privind pensiile magistraţilor. Urmează, în câteva ore, angajarea răspunderii în Parlament

    Guvernul Bolojan a respins marți, într-o ședință extraordinară, toate amendamentele depuse la al doilea proiect de lege privind pensiile magistraţilor. Urmează ca, la ora 15.00, premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea, în fața Parlamentului, pe acest document.

    Astfel, forma finală a proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu a fost adoptată de Executiv, după aprobarea, pe 28 noiembrie, a aceluiași proiect, în forma convenită de liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

    Au fost depuse 19 amendamente din partea senatorilor și deputaților POT, 12 de la deputatul Dumitru Coarnă, 6 de la deputata Raisa Enachi și 5 amendamente de la AUR.

    CCR nu i-a cerut, dar Bolojan îi face pe plac lui Nicușor Dan și mărește la 15 ani tranziția către pensionarea la 65 de ani a magistraților – adică, din 2041 vor ieși la pensie ca românii de rând
