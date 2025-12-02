Guvernul Bolojan a respins toate amendamentele depuse la al doilea proiect de lege privind pensiile magistraţilor. Urmează, în câteva ore, angajarea răspunderii în Parlament

Guvernul Bolojan a respins marți, într-o ședință extraordinară, toate amendamentele depuse la al doilea proiect de lege privind pensiile magistraţilor. Urmează ca, la ora 15.00, premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea, în fața Parlamentului, pe acest document.

Astfel, forma finală a proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu a fost adoptată de Executiv, după aprobarea, pe 28 noiembrie, a aceluiași proiect, în forma convenită de liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

Au fost depuse 19 amendamente din partea senatorilor și deputaților POT, 12 de la deputatul Dumitru Coarnă, 6 de la deputata Raisa Enachi și 5 amendamente de la AUR.