Guvernul Bolojan declară criză pe piața carburanților; prețurilor carburanților se apropie vertiginos de 10 lei pe litru

Guvernul Bolojan va declara marți, prin Ordonanță de urgență (OUG), criză pe piața carburanților. Vor fi luate măsuri de temperare a scumpirilor la pompă, în condițiile în care litrul de motorină a ajuns să coste 9,80 lei,iar cel de benzină, 9,36 lei.

Decizia a fost luată, luni, la ședința convocată de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Potrivit Executivului, măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă inițială de șase luni, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția pieței.

Printre principalele prevederi se numără limitarea la 50% din media anului 2025, a adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora, pe întreg lanțul economic, de la producători la distribuitori.

De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei, măsură menită să asigure disponibilitatea produselor pe piața internă.

Guvernul mai propune reducerea cantității de biocarburant din benzină, în încercarea de a diminua prețul final la pompă.

În paralel, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei și Consiliul Concurenței vor monitoriza permanent evoluțiile din piață și vor analiza necesitatea altor intervenții.