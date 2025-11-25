Guvernul Bolojan vrea să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: Pensiile necontributive, penalizate cu 85%

Guvernul Bolojan vrea să limiteze cumulul pensie-salariu la stat, nu să îl elimine, cu argumentul că nu va crea discriminare, deoarece măsura se va aplica doar în cazul pensiilor necontributive.

Astfel, pensionarii cu pensii de serviciu sau militare (pentru care nu au contribuit la Fondul de pensii la fel ca restul românilor) vor rămâne doar cu 15% din pensie, dacă o cumulează cu salariul la stat.

Ei vor fi obligați să accepte o reducere de 85% din cuantumul pensiei, după ce au ieșit din câmpul muncii la vârste de 40, 45 sau 50 de ani, în timp ce restul românilor se pensionează la 65 de ani.

Dacă renunță la salariul din bani publici, ei vor rămâne cu pensia întreagă, dar nu vor mai împovăra bugetul de stat.

În plus, proiectul prevede că, în termen de 15 zile de la intrarea legii în vigoare, instituțiile publice vor fi obligate să înceteze contractele de muncă ale celor care nu optează pentru reducerea pensiei, dacă aleg cumulul cu salariul din sectorul public.

Există însă și excepții: pentru mandatele parlamentarilor, judecătorilor CCR, cei de la Curtea de Conturi sau restul instituțiilor din subordinea Parlamentului, precum: ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, SIE, SRI:

„Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe perioada exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

Guvernul susține că măsura face parte dintr-un plan de reducere semnificativă a costurilor de personal din sectorul public și este necesară pentru sustenabilitatea bugetară.

Proiectul de lege privind modificarea și completarea OUG 57/2019 privind Codul

administrativ se află de sâmbătă în dezbatere publică și așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), înainte de a ajunge în Parlament pentru adoptare.

