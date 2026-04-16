Guvernul dă o derogare pentru achiziționarea de către SPP a unor mașini noi pentru protecția demnitarilor

Guvernul Bolojan a dat o derogare, joi, de la prevederile OUG 34/2023, astfel încât Serviciul de Protecție și Pază (SPP) să poată achiziționa mașini noi pentru protecția demnitarilor

„Măsura este justificată de contextul actual de securitate, marcat de instabilitate și de accentuarea riscurilor la nivel regional și internațional, precum și pe fondul evoluțiilor generate de conflictele din proximitatea României. În aceste condiții, creșterea capacității de reacție și asigurarea unui nivel adecvat de protecție pentru demnitari reprezintă o prioritate instituțională”, se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Se menționează că „decizia are în vedere necesitatea modernizării urgente a parcului auto al SPP, în condițiile în care o parte semnificativă a autovehiculelor aflate în dotare este învechită, cu un grad ridicat de uzură și costuri de operare crescute”.

„Actualele deficiențe logistice afectează eficiența misiunilor și pot genera vulnerabilități în domeniul securității naționale. Achiziția de autoturisme se va realiza în limita fondurilor deja aprobate prin bugetul de stat pe anul 2026, fără a implica cheltuieli suplimentare, măsura având caracter temporar și aplicându-se exclusiv pe parcursul anului 2026”, conform comunicatului.