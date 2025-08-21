Guvernul Bolojan i-a atribuit fostului președinte Traian Băsescu un apartament, la solicitarea sa hotărârea având „caracter clasificat, din rațiuni de securitate”, potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului.

În urmă cu două săptămâni, Traian Băsescu a refuzat, într-o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, vila pe care Guvernul urma să i-o dea, după ce ce Curtea Constituțională a decis, la începutul lunii iulie, că legea prin care fostul președinte a fost deposedat de vila de protocolș de indemnizație și de protecție SPP a fost aplicată retroactiv, deci fusese adoptată special pentru ca el sănu mai aibă aceste privilegii.

Precizăm că în vila din strada Gogol, de unde RA-APPS l-a dat afară ăe Băsescu, s-a mutat Bolojan, după ce nu a mai fost președinte interimar, perioadă în care a locuit la Cotroceni.

Printr-o altă hotărâre de Guvern, vila din bulevardul Aviatorilor nr. 86 va fi dată spre închiriere.

Aceasta fusese pregătită pe furiș, de guvernele Ciucă și Ciolacu pentru fostul președinte Klaus Iohanni.

Astfel, Guvernul a actualizat valoarea de inventar la suma de 14,463 milioane de lei și a decis trecerea acestui imobil și a terenului aferent din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, cu destinația comercială.

Până anul trecut în noiembrie, guvernele Ciucă și Ciolacu cheltuiseră, prin RA-APPS, aproape 14 milioane de lei pentru renovarea vilei din Aviatorilor.