Guvernul Veștea a picat la vot Parlament. Al doilea eșec pentru Nicușor Dan și Sorin Grindeanu

Guvernul Veștea a picat la votul de învestitură din Parlament, luni seară, liderul PSD, Sorin Grindeanu admițând acest lucru în fața jurnaliștilor cu circa o jumătate de oră înainte de încheierea votării.

De altfel, mai mulți dintre miniștrii propuși de Veștea, inclusiv Marian Neacșu, au părăsit sala de plen înainte de anunțul privind rezultatul votului.

Au fost 189 de voturi „pentru” și 23 împotrivă. Pentru învestire, era nevoie de minimum 233 de voturi. Votul a fost secret, cu bile.

Din totalul de 464 de senatori și deputți au fost prezenți 387. Printre absenți s-a numărat și Victor Ponta, care a părăsit PSD și a intrat în grupul UPR.

Au votat pentru învestirea Guvernului Veștea cei 127 parlamentari ai PSD, 18 trădători de la PNL, o parte dintre cei 19 neafiliați și cei 11 de la PACE, 16 de la POT, 18 de la UPR și 17 de la Minorități (deputați).

Ședința de plen a început la ora 21:40, iar rezultatul votului a fost anunțat de Vasile Blaga la 23:44.

Este al doilea eșec pentru președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care au vrut să impună un guvern cu un prim-ministru-marionetă. Prima dată au eșuat cu „independentul” Eugen Tomac, care s-a retras după o săptămână de la desemnarea ca premier.

Senatorii și deputații AUR au părăsit sala de plen, la ora 22:18, în urma îndemnului liderului lor George Simion, care a spus: „De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei. (…) Cine va vota acest guvern este un trădător”.

De altfel, „trăderea” a fost cuvântul de ordine și pentru PNL, USR și UDMR, care s-au referit la desemnarea lui Veștea de către președintele Nicușor Dan fără a avea acordul PNL. Aceasta, după ce șeful statului a asistat impasibil la dărâmarea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă și votată de de PSD și AUR.

Daniel Fenechiu (PNL): „Calitatea de membru PNL al anumitor persoane propuse pentru funcția de membru al Guvernului nu are semnificația participării Partidului Național al guvernare. Am depus o adresă la Birourile permanente reunite în acest sens. Aduc la cunoștința tuturor colegilor parlamentari că PNL nu va vota acest guvern”.

Diana Buzoianu (USR): „Ce ne propune astăzi PSD? Să ardem casa. Ni se promite cu emoție în glas că vom construi un castel și, de fapt, vom primi o cocioabă”.

Kelemen Hunor (UDMR): „Nu votăm Guvernul Veștea și cine votează este un trădător. (…) Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat! UDMR nu va participa la vot, în momentul votului vom părăsi sala”.

Au fost, însă, și susținători declarați ai Cabinetului Veștea:

Natalia Intotero (PSD): „Guvernul propus astăzi, din punctul meu de vedere, este cea mai bună variantă pentru momentul actual”.

Varuijan Pambuccian (Minorități): „Vom vota acest guvern pentru că vrem o perioadă în care să mai și construim. Și nu putem construi atâta vreme cât va exista o luptă politică nesfârșită. Vom vota acest guvern”.

Iată membrii Cabinetului pe care Veștea îl voia învestit:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Diana Morar – vicepremier (independent, susținută de Nicușor Dan)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent, susținut de Nicușor Dan)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent, susținut de Nicușor Dan)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent, susținut de Nicușor Dan)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent, susținut de Nicușor Dan)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)