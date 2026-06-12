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    Încă un eșec marca Grindeanu: Nicușor Dan a promulgat Ordonanța lui Bolojan privind programul SAFE

    By Politica

    Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, Legea de aprobare a OUG 21/2026 emisă de Guvernul Bolojan privind instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

    Ordonanța a fost atacată la Curtea Constituțională a României (CCR) de 53 de parlamentari ai AUR,  SOS și PACE, însă Curtea a stabilit că actul normativ nu încalcă Legea Fundamentală.

    Grindeanu, AUR, SOS și PACE, eșec la CCR: OUG privind instituirea programului SAFE este constituțională

    Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a sesizat, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, CCR, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. CCR  amânat până pe 18 iunie o decizie, însă este clar că va respinge sesizarea.

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