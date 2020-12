„Independentul” Nicușor Dan își dă arama pe față, cu 4 zile înaintea alegerilor: Opțiunea mea e PNL

După ce a făcut campanie PNL în mod asiduu, afișându-se aproape zilnic cu premierul Ludovic Orban, iată că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, își dă arama pe față, ținând morțiș să anunțe, cu doar 4 zile înainte de votul de duminică, că opțiunea sa de vot sunt liberalii.

Amintim că premierul Ludovic Orban candidează primul pe lista PNL București la Camera Deputaților,

„Opțiunea mea pentru votul de duminică e PNL. Consider că un Guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestitatea, că PNL e varianta cea mai bună pentru România azi”, a spus Nicușor Dan.

El a avut numai cuvinte de laudă pentru Ludovic Orban: „E o persoană de încredere, care-și ține cuvântul, o persoană loială oamenilor, o persoană cu anvergură. este preocupat de soluție la probleme. Sub conducerea lui Ludovic Orban, PNL a dovedit că are maturitatea să se sacrifice pentru mize mai înalte”.