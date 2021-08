Iohannis, despre o „fisură” în PNL după congres: „Povestea că se rupe partidul e veche”

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, întrebat despre o posibilă „fisură” în PNL după congresul din 25 septembrie, că „povestea că se rupe partidul este veche”.

„Pot să vă spun, aşa, off the record, că şi când am candidat eu a fost povestea că se rupe partidul. Dimpotrivă, am dus două partide împreună şi lucrurile au mers mai departe. Nu, nu cred că este un argument pentru a inhiba un alt competitor. Nu, nu ar fi ceva serios”, a spus Iohannis.

Șeful statului a evitat să pronunțe numele „competitorului”, adică al premierului Florin Cîțu, care vrea să-l detroneze pe Ludovic Orban de la șefia PNL.

Întrebat cum comentează scandalurile din partid, Iohannis a sugerat că nu îi permite Constituția să se exprime, dar totuși și-a spus părerea:

„Cum se desfăşoară campania în partid este treaba partidului şi chiar dacă aş avea o opinie nu aş spune-o public, însă ca să privim fenomenul, aş, ca şi extern partidului, cum sunteţi şi voi, cum sunt şi eu prin Constituţie, în momentul în care apar mai mulţi competitori, apare competiţia de tip campania electorală.

Din câte ştiu, nu s-au depus moţiunile, aşa se numeşte când îşi depun candidaturile împreună cu o întreagă echipă, dacă vom avea 1, 2, 3, 4 competitori vom vedea.

Dar asta clar este treaba partidului cum gestionează campania internă, cum îşi organizează congresul şi cum votează şi da, chiar dacă teoretic ar fi mai bine ca această competiţie să nu facă valuri în afară, ea face.

Fiindcă oamenii sunt oameni foarte cunoscuţi şi foarte vizibili, cel puţin până acum este preşedintele Camerei Deputaţilor, fost prim-ministru, actualul prim-ministru sunt în competiţie, o astfel de competiţie nu se poate desfăşura în spatele uşilor închise, fiindcă atunci cu toţii ne-am întreba ce se întâmplă acolo.

Aşa, este o competiţie în parametrii normali, iar cu fisura partidului asta este o poveste veche”.