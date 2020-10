Iohannis, despre scandalul dintre PNL și USR pe tema numirii lui Florin Iordache: „Ar fi ciudat dacă s-ar certa”

În condițiile în care PNL participa la vot, lupta nu mai era pentru cvorum, ci pentru ca Zegrean să câștige. Din partea noastră ar fi fost iresponsabil să nu participăm și apoi la un scor apropiat între cei doi să fim acuzați că noi am stat acasă și am contribuit cu 0 voturi pentru Zegrean.

Or, în condițiile în care PNL ne-a spus că aduce toți parlamentarii și că nu vrea să ne sincronizăm pe o altfel de acțiune, ne-am făcut datoria de parlamentari, am venit cât am putut de mulți și l-am votat pe Zegrean. Au venit cât de mulți parlamentari USR s-a putut în condițiile date de pandemie – PSD a pus de pe-o zi pe alta ședința cu prezența fizică, o parte din parlamentari au fost aleși primari, cel puțin un parlamentar este izolat cu COVID, etc. Oricum prezența este cea mai bună, procentual, dintre grupurile parlamentare non-PSD, și mult mai bună decât cea a PNL (36 din 113).