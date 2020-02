Iohannis îi servește pe tavă PSD-ului un premier de trântit la vot: Florin Cîțu

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, miercuri seară, pe Florin Cîțu în funcția de prim-ministru, acesta urmând să-și formeze Cabinetul și să meargă cu el la vot în Parlament, unde am constatat cu toții că PSD poate forma o majoritate care să-l trântească, la fel cum a procedat cu Guvernul Orban.

”După consultări am decis să desemnez pentru poziția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîțu, actualmente ministru al Finanțelor Publice, care se va prezenta, sper, într-un timp scurt în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală și cu un program de guvernare”, și-a anunțat șeful statului decizia.

Ludovic ”întâiul” Orban nu a reușit să-și pună în plan scenariul de a declanșa alegeri parlamentare anticipate, prin obținerea unui vot negativ în Parlament, anunțând în gura mare că vrea să fie picat.

PSD a sesizat Curtea Constituțională, care a năruit mascarada pe care o pregătea PNL și chiar PSD până la un moment dat – mai precis până la OUG 26/2020, adoptată de Guvernul Orban chiar în seara dinaintea adoptării moțiunii de cenzură și care dădea posibilitate electoratului să voteze oriunde la parlamentare.

Prin urmare, miercuri seară, Orban și-a depus mandatul de premier desemnat, la numai o zi de la decizia CCR, iar Iohannis a invitat partidele la consultări.

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, care a mai fost premier tehnocrat în 2016, când nici PNL, nici PSD nu au dorit guvernarea, a anunțat că este dispus să preia funcția de prim-ministru și să se prezinte cu propriul Cabinet la vot în Parlament. Dar cum PLUS nu este partid parlamentar, această propunere i-a fost înaintată președintelui Iohannis liderul USR, Dan Barna, care este în alianță cu PLUS.

PMP l-a propus premier pe Cristian Diaconescu, să alcătuiască un guvern de specialiști sau de uniune națională.

Victor Ponta, liderul Pro România, s-a autopropus prim-ministru. „M-au propus colegii mei și eu nu m-am dat înapoi”, a argumentat el.

PSD nu a venit cu niciun nume de prim-ministru la consultările de la Cotroceni, declarând că este nevoie de un premier independent cu miniștri tehnocrați.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a venit cu următoarea propunere: ”Soluția este un premier independent, care să organizeze alegerile la termen, nu anticipate.

UDMR i-a spus lui Iohannis că nu va vota un guvern de tehnocrați.