Iohannis: Măsurile de restricție sunt inevitabile, dar alegerile trebuie să aibă loc

Preşedintele Klaus Iohannis se poziționează de partea autorităților în impunerea de noi restricții în pandemia de coronavirus, la numai 10 zile de la alegerile locale, și consideră că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în 6 decembrie.

„O democraţie nu funcţionează fără alegeri. Am spus aceste lucruri şi înainte de alegerile locale şi am pledat pentru organizarea alegerilor locale şi am văzut cu toţii că a funcţionat rezonabil de bine. Nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că, dacă numărul de cazuri creşte, campania electorală se va desfăşura în condiţii mai speciale decât la alegerile locale. Însă alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem să continuăm fără un Parlament cu puteri depline”, a argumentat Iohannis.

El a arătat că „măsurile de restricție sunt inevitabile” și „cu cât mai repede sunt introduse și respectate, cu atât mai rapid își vor produce efectele și vor putea fi ridicate din nou”.

„Avem cu toții o mare responsabilitate. O repet cât timp va fi necesar: oricât ne-am dori, situația epidemiologică nu ne permite întoarcerea la normalitatea de dinainte de pandemie”, a insistat Iohannis.

Întrebări și răspunsuri:

Antena 3: De ce de aproape 3 luni numărul de teste zilnice e aproape constant și nu reușim să creștem această capacitate de testare?

Iohannis: Planul e de a crește numărul de testări și, dacă ne uităm pe date, el crește. Azi am avut peste 27.000. E însă o dublă problemă: nu doar aparatele sunt poate încă insuficiente, personalul calificat nu poate fi însă inventat peste noapte. Pregătirea cadrelor durează ani și ani. Avem laboratoare care în continuare doresc să se facă aceste testări. Nu trebuie să ne așteptăm la minuni

B1 TV: Au fost luate deja primele măsuri restrictive, dar ele vin la pachet cu dificultăți economice. Ce se va întâmpla dacă în următoarele două săptămâni nu vor da rezultate?

Iohannis: Strategia e clară: vom reacționa local și regional. Nu e nevoie să închidem toată țara. S-a introdus de către specialiști acea scală care ne spune dacă e cazul să se ia anumite măsuri. Aceste restricții se bazează pe o evaluare a specialiștilor care ține cont de gradul de infectare din localitatea respectivă. Așa se va întâmpla în continuare. E foarte bine să se reacționeze local, țintit.

Libertatea: Săptămâna trecută aveam deja 2000 de cazuri și dvs ați vorbit mai mult despre temele electorale, ați pronunțat de 17 ori PSD, mai mult decât despre covid. Considerați că dvs. și guvernul ați făcut suficient pentru a inversa tendința de creștere a numărului de cazuri? Este vreo lecție de învățat pentru parlamentare?

Iohannis: Avem situații diferite: politica e amenințată de PSD, sănătatea – de covid. Sunt două pericole, trebuie să ne adresăm în ambele părți. E evident că ne îngrijorează că această creștere a numărului de infecții mai mult decât alegerile parlamentare. Probabil că lucrurile se vor complica odată cu vremea rece. Să nu facem o confuzie între abordarea politică – societatea merge mai departe și abordarea publică, ce trebue să fie aplicată. Autoritățile au reacționat corect. Nu se poate aștepta nimeni ca guvernul singur să stăpânească epidemia. E o răspundere partajată. Boala nu se răspândește de la autoritate la alta, de la instituție la alta, ci de la om la om.

PSD a ținut în parlament câteva săptămâni o lege ce trebuia dată urgent pentru a permite guvernlui să ia măsuri rapide

Agerpres: Unul dintre domeniile afectate a fost cel cultural. Ei reclamă că nu a existat un argument pentru închiderea teatrelor și cinematografelor, ce mesaj le transmiteți?

Iohannis: Cultura e unul din domeniile extrem de afectate. E însă clar că vorbim de măsuri luate de autorități la sfatul experților, care recomandă politicienilor ce măsuri trebuie să ia pentru a îngrădi răspândirea virusului. Din păcate, cultura s-a manifestat prin spectacole, iar experții consideră că aceste întâlniri trebuie îngrădite.

Digi 24: E oportună campania electorală pentru alegerile parlamentare?

Iohannis: O democrație nu funcționează fără alegeri. Alegerile trebuie să aibă loc, nu putem funcționa cu un Parlament fără puteri depline. Chiar dacă ar rămâne acest parlament după 20 decembrie, nu va mai avea puteri depline. Cu cât am putea amana alegerile? Maxim 3 luni și ajungem la finalul iernii.

Chiar dacă admitem că sunt condiții speciale, cu foarte multe persoane bolnave, treubie să găsim o formă de campanie online, tv și să mergem la vot. Actul de votare în sine nu e mai periculos decât mersul după pâine. La alegeri organizarea a fost bună.

Epoch Times: În ultimul raport al Comisiei Europene se vorbește despre eficiența CNA. Cum apreciați prestația CNA, se impun schimbări? Ce proiecte aveți?

Iohannis: În CNA sunt unele persoane foarte calificate, independente, dar instituția e construită pe vot politic din parlament, deci mai mulți PSD-iști decât altceva, și este un pic problematic. Pentru CNA trebuie găsită o altă formulă, pentru a avea cu adevărat membri independenți. CNA în ansamblu putea să facă o treabă mai bună.

Realitatea Plus: Pe 15 mai, când a fost ridicată starea de urgență, aveam circa 160 de infectări, azi aproape 3.000 zilnic. Se poate vorbi despre starea de urgență?

Iohannis: Cred că s-au luat deciziile bune, dar o pandemie nu e o alegere politică. O pandemie nu e un ghinion, e o catastrofă cu care trebuie să trăim până când vom avea un vaccin sau un tratament. Încet-încet am învățat câte ceva despre acest virus, în consecință putem să avem o viață cât de cât aproapiată de normal. Foarte regretabil, avem foarte mulți care au murit. Autoritățile au partea lor de rezolvat, noi cetățenii avem partea noastră de responsabilitate în a respecta regulile. Când vom găsi un vaccin, să dea Domnul să fie cât mai curând, va fi mai simplu. Va mai dura, nu este iminentă finalizarea pandemiei, de aceea fac un apel la toți românii, pentru că doar împreună vom reuși.

G4Media.ro: Sigur că subiectul nr 1 e situația sanitară, dar există și alte priorități strategice, cum le-ați anunțat într-un comunicat dat ieri după CSAT, referitor la modificarea legilor de funcționare a serviciilor secrete. Problema e că serviciile au pierdut atribuții după deciziile CCR din 2016 și 2020. Mai exact au pierdut dreptul ca informațiile culese să fie folosite drept probe în procesele penale. Am înregistrat o încetinire a investigațiilor, anchetelor. În procesul de scriere a acestor legi intenționați să găsiți solutii pentru această problemă? Mai ales că ultima decizie a CCR din 2020 nici informațiile pe mandatele de securitate natională nu pot fi utilizate?

Iohannis: Nu intenționez să am inițiativă și să dau serviciilor atribuții în domeniul urmăririi penale. Aceste lucruri se fac de către procurori. Serviciile secrete nu au ce căuta în acest domeniu. Serviciile se ocupă de problemele lor și sesizează parchetul competent. Nu intenționez să modific legile în sensul de a reveni la situația anterioară.

Adevărul: Dacă legea de amânare a alegerilor ajunge la dvs, o blocați sau luați totuși în calcul amânarea?

Iohannis: Alegerile vor avea loc pe 6 decembrie, ele sunt programate. Mandatul Parlamentului nu poate fi prelungit prin lege. Oricâte proiecte de legi ar pune pe masă unii parlamentari care nu se mai satură, aceste lucruri nu sunt posibile, prin Constituție

Observator: Considerați că numărul ridicat de cazuri are vreo legătură cu alegerile locale?

Iohannis: Nu are o legătură cu alegerile locale. E posibil ca în unele localități să aibă legătură cu petrecerile ilegale care au avut loc după alegerile locale. Dar nu alegerile și procesul electoral au dus la aceste creșteri

Radio România: Prognoza Băncii Mondiale arată deficit bugetar de 9% din PIB pentru acest an. Ce măsuri de redresare economică se impun?

Iohannis: Multe măsuri au fost luate deja de guvern, altele urmează. E foarte clar că economia își va reveni mai repede dacă vor exista stimulente și programe de intervenție, de sprijinire a economiei. Toți suntem de acord că măsurile trebuie puse în practică în cel mai scurt timp

Deutsche Welle: Comunicatul CSAT face referire la reforma instituțiilor de securitate. Se va lucra cumva și la legea Jandarmeriei, astfel încât abuzuri gen 10 august să nu mai poată fi mușamalizate? Reforma servicilor?

Iohannis: Noi am decis o noua strategie de apărare, o nouă paradigmă. Vechea paradigmă pleca de la premisa că va avea loc un război în Europa. Nu credem că va mai fi cazul unui război clasic. Inamicul de data aceasta nu va mai veni cu tancul, ci cu dezinformare, cu atacuri de tip cyber. Toate acestea trebuia pregătite din timp. Încet, dar sigur, ne apropiem de o situație pe care o consider foarte bună, avem strategia națională, avem banii pregătiți pentru forțele armate, trebuie finalizată întreaga acțiune cu modernizarea legislației. Inclusiv aceste modificări se vor opera în lege. Aștept ca noul Parlament să se apuce urgent de aceste chestiuni foarte necesare

Stiridiaspora: Care e populația Bucureștiului, având în vedere că autoritățile nu au reușit să ajungă la un acord în acest sens?

Iohannis: O să aflu excat și vă transmit prin biroul de presă

TVR: Mulți medici se plâng de epuizare. Are România suficienți medici de terapie intensivă? Sau va trebui să cerem ajutor de la alte state?

Iohannis: În momentul de față situația nu e încă critică, dar e îngrijorătoare. Iată câteva date: există peste 1000 de locuri ATI pentru pacienți Covid, acum 600 sunt ocupate. În spital, în general, există și alte locuri ATI decât pentru Covid. În total, locuri ATI sunt în jur de 2.300. Dar distribuția nu e uniformă. Dar nu trebuie să ne complacem în această situație. L-am rugat azi pe premier să ia măsuri urgente pentru a crește numărul de paturi ATI pentru Covid, probabil vom vedea o mișcare în această zonă.

Medici avem atâția cât avem, și sunt foarte buni. Știu că mulți sunt în pragul epuizării, mulți sunt supărați că nu sunt condiții mai bune. Cu siguranță sunt și medici tineri care se specializează cu această ocazie

România TV: Ne putem aștepta la o restrângere a dreptului de a circula între localități?

Iohannis: Este destul de probabil să apară noi și noi restricții pe măsură ce numărul infectărilor va crește. Personal, cred că toate măsurile treuie să fie proporționale cu incidența bolii, nu vreau să ajungem la situația în care nu mai e permisă circulația între localități.

Știrile Pro TV: De câte ori ați fost în situația de a vă testa? Există un protocol în situația în care v-ați îmbolnăvi?

Iohannis: Nu m-am testat niciodată pentru că nu am fost în situația aceasta. Eu cred în măsurile despre care vorbesc. Chiar dacă ar fi o persoană bolnavă, pericolul e redus aproape la zero pentru că păstrez distanța și port masca. La fel și la Consiliul European, unde toată lumea a purtat mască, deși nu este obligatorie. Noi totuși am considerat că e bine să o purtăm, să păstrăm o distanță rezonabilă.

Există un protocol în care că v-ați infecta?

Iohannis: Există!

Digi24.ro: Italia a impus obligativitatea măștii, inclusiv în aer liber, la fel unele regiuni din Spania, Belgia, Turcia. Ar trebui și în România?

Iohannis: Avem și noi localități în care e obligatorie. Dacă experții vor recomanda așa ceva, eu aș fi de acord. Dacă Comitetul Național de Situații de Urgență va recomanda, atunci politicienii vor lua această măsură.