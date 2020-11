Iohannis se derobează: „La acest moment, experții nu văd revenirea la starea de urgență”

„Evoluția (pandemiei) este fluidă, e greu de prevăzut ce se întâmplă peste o săptămână sau două. La acest moment, experții nu văd nevoia revenirii la starea de urgență. Trebuie măsuri graduale pentru a permite stăvilirea bolii”, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți seară, la conferința de presă de la Cotroceni.

De asemenea, șeful srtatului a insistat că „experții nu sunt de părere că se impune amânarea alegerilor”.

Conferința se adesfășurat după o ședință de evaluare și de prezentare a măsurilor de gestionare a epidemiei COVID-19, convocată de șeful statului cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, dr.Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, general dr. Ionel Paul Oprea, secretar de stat în MS, dr. Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul SNMF.

Iată declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

Am solicitat ministrului Sănătății să identifice resursa umană necesară pentru fiecare etapă de vaccinare și să stabilească un plan de asigurare a stocurilor de materiale de care va fi nevoie. De asemenea, am discutat și aspecte de logistică legate de depozitare și distribuție, dar și despre dezvoltarea unor mecanisme de supraveghere activă a tuturor elementelor legate de procesul de vaccinare.

Am evaluat stadiul pregătirilor României și am discutat despre găsirea celor mai eficiente soluții de acțiune la nivelul întregului sistem sanitar, de la medicul de familie până la nivel de spital.

Întrebări și răspunsuri: Kanal D: Aţi avut săptămâna trecută o întâlnire cu liderii europeni. Având în vedere şi numărul record de cazuri de astăzi, aţi stabilit cu liderii europeni o politică comună în privinţa carantinării, în special noaptea, a zonelor roșii? Klaus Iohannis: Am avut o întâlnire care a fost dedicată, așa cum am prezentat şi atunci, evidenţierii situaţiei din ţările noastre. Am discutat destul de mult despre tema pe care am discutat-o astăzi în plan național, despre producerea unor posibile tipuri de vaccin şi campanii de vaccinare. Domeniul sănătăţii este un domeniu de autoritate naţională şi, atunci, măsurile pot fi corelate în măsura în care există o înțelegere între state. Deci, nu am discutat despre modele de carantinare, fiindcă fiecare stat ale legislaţia naţională şi ceea ce înseamnă „lockdown” într-o parte, la noi înseamnă stare de alertă, ceea ce la noi înseamnă stare de alertă sau de urgenţă, înseamnă în altă parte ceva ce este definit acolo. Deci, corelările de acest tip sunt mai greu de făcut, însă ce a fost important pentru noi şi pentru mine – am subliniat acest lucru – este să păstrăm libertatea de circulaţie şi libertatea de circulaţie a mărfurilor, fiindcă nu dorim să omorâm economiile europene, vrem să controlăm pandemia şi în acelaşi timp să lăsăm economia să funcționeze cât de mult se poate. Şi atunci am discutat despre corelări în coridoarele de transport, despre posibile măsuri de armonizare a perioadelor de carantină, fiindcă aici sunt diferenţe la nivel european, pentru unii „carantină” înseamnă 7 zile, pentru alții 10, pentru alții 14. OMS recomandă 14. Închiderile granițelor a fost iarăși o temă pe care am discutat-o şi urmează la următorul Consiliu, sigur, să încercăm să concretizăm aceste măsuri. În paralel se întâlnesc miniștrii de Sănătate, miniștrii Finanțelor, și încearcă fiecare pe palierul lor să găsească armonizări necesare în pandemie. Antena 3: În urmă cu două săptămâni vă întrebam, când aveam vreo 5.000 de cazuri pe zi, dacă atunci când ajungem la 8 mii de cazuri se ia în calcul amânarea alegerilor. Astăzi am ajuns la aproape 8 mii de cazuri pe zi, iar specialiștii spun că poate la începutul săptămânii viitoare, dacă nu chiar mai devreme, vom depăși 10.000 de cazuri pe zi. Întrebarea este: vom avea alegerile parlamentare în decembrie la 10.000 de cazuri pe zi sau se ia în calcul amânarea lor? Klaus Iohannis: În momentul acesta, nu luăm în calcul amânarea alegerilor și experții nu sunt de părere că se impune amânarea alegerilor. Putem să vedem și în lume ce se întâmplă. Chiar astăzi, după cum am spus în deschidere, au loc alegerile în Statele Unite ale Americii, o țară mult mai greu lovită de pandemie, din păcate, decât am avut situația în România. Nu putem să ne legăm de un anumit număr, ci trebuie să vedem evoluția în întreg și să luăm acele măsuri care permit controlul extinderii pandemiei și atunci, cu siguranță, și alegerile vor fi posibile.

Libertatea: Am văzut în weekend o țară europeană, Slovacia, care a început să testeze în masă în două zile aproape trei sferturi din populație. Aţi discutat cu autoritățile sanitare din România un asemenea scenariu aplicat României şi credeţi că el ar putea amâna ceea ce slovacii numeau „amânare lockdown-ului”?

Klaus Iohannis: Slovacia este singura țară care şi-a propus un astfel de demers. Premierul slovac ne-a informat chiar în cursul ședinței informale a Consiliului, pe care am avut-o în format videoconferință.

Experții nu sunt convinși că o testare în masă aduce un rezultat palpabil, dintr-un motiv foarte simplu. De exemplu, noi doi, dacă ne testăm acum, în această seară, și rezultatul este negativ, oricare dintre noi, dacă nu are mare grijă, este posibil să ia boala mâine şi, atunci, rezultatul testului a devenit deja destul de irelevant.

În paranteză fie spus, OMS nu recomandă testarea în masă, ci recomandă testarea în baza unei anchete epidemiologice, așa cum se întâmplă și la noi.

Dar, cu siguranță, așteptăm să vedem ce aduce această testare în masă din Slovacia și dacă pot fi trase concluzii de acolo, atunci cu siguranță, dacă ele sunt foarte clare și recomandabile, putem să ne facem o gândire.

TVR: Ce statut vor avea cei care vor refuza vaccinarea?

Măsurile care s-au luat pe parcursul acestui an, restricțiile care s-au impus s-au impus pentru a atenua impactul pandemiei, pentru a avea cât mai puține îmbolnăviri până când avem vaccinul. Nu şi-a imaginat nimeni că pandemia se termină prin aceste măsuri restrictive, dar, da, cu toţii știm că am reușit să controlăm extinderea pandemiei şi reușim în continuare. Însă, ca să terminăm pandemia avem nevoie de vaccin şi ca să folosim vaccinul pe care îl avem în mod eficient, să avem o organizare riguroasă, am început cu convocarea întâlnirii de astăzi, ca să fim foarte bine pregătiți pentru momentul când vom avea vaccinul. Klaus Iohannis: Pandemia se poate termina numai în două feluri, fie dacă se îmbolnăvesc suficient de mulți, şi Doamne ferește să se întâmple acest scenariu la noi, sau dacă se găsește un vaccin şi sper să se întâmple, de la începutul anului viitor să avem un vaccin. Este metoda cea mai sigură, cea mai bună, cea mai umană de a termina această pandemie.

Antena 1: Revenind puţin la anunțul referitor la vaccin pe care l-aţi făcut, aş vrea să vă întreb dacă luați în calcul sau ce statut vor avea cei care, probabil vor fi, vor refuza să se vaccineze? Pentru că, vedem, oamenii percep într-un anumit fel pandemia actuală, au anumite idei despre ea. Şi, făcând cumva o paralelă, însuși faptul că restricțiile de până acum, iată, nu dau rezultate, creşterea cazurilor, şi indicele la mie este o dovadă, cum vă explicați faptul că aceste restricții nu dau rezultate deocamdată?

Klaus Iohannis: Sigur, nu vrem să obligăm, nu vrem să vaccinăm pe nimeni cu forța, dar este absolut recomandat și de aceea am subliniat deja în deschidere. Uniunea Europeană va cumpăra acele tipuri de vaccin care sunt sigure și eficiente. Deci vrem acțiuni care sunt de mare succes și aceste tipuri de vaccin care vor fi autorizate vor îndeplini toate normele, vor fi sigure și ne vor garanta că nu ne vom îmbolnăvi și pandemia va lua sfârșit.

Agerpres: Ar trebui aplicate amenzi mai mari pentru cei care organizează petreceri?

Klaus Iohannis: E foarte clar că restricții sunt necesare. Din păcate nu toată lumea înțelege. Unde nu există neînțelegere măsura de restricții trebuie impusă. Punct și gata

G4Media: Săptămâna trecută spuneați că veți solicita grupului de experți explicații în legătură cu diferențele mari dintre județe: avem județe cu mii de teste efectuate și avem județe, ca județul Giurgiu, Ialomița, care au făcut chiar 8 și 9 teste pe zi. V-au explicat de ce sunt aceste diferențe mari, ce soluții sunt pentru rezolvarea acestei probleme, mai ales că premierul Orban părea foarte confuz când vorbea despre diferențe, spunând că cei din Giurgiu se testează la București și că de aia sunt puține teste în Giurgiu. Dar explicația e foarte simplă, dată oficial de DSP: chiar dacă ar fi așa, se raportează la Giurgiu, nu la București.

Klaus Iohannis: Da, am întrebat. Am lansat această provocare experților. Am primit un răspuns preliminar, care arată cum se organizează testările, anchetele epidemiologice și că testare se face, sigur, după anchetă epidemiologică sau la cerere.

Drept pentru care astăzi, după întâlnirea pe care am avut-o cu tema vaccinării, campaniei de vaccinare, am avut o discuție cu ministrul sănătății, domnul Tătaru, și cu secretarul de stat Arafat, și am continuat discuția.

I-am rugat să aprofundeze un pic mai bine tematica și până la următoarea întâlnire, eventual dacă este posibil, să vină cu măsuri de echilibrare a testării în toate județele și în toate zonele țării.

Întrebarea suplimentară, dacă îmi permiteți, este dacă veți continua cu acest sistem falimentar, și subliniez falimentar de decizie pusă în mână autorităților locale, câtă vreme avem această diferență mare între județe, falimentar, deoarece sunt școli închise în București, dar în Pipera nu sunt închise școlile, Pipera fiind lângă București, acolo vin copiii din oraș, dintr-o zonă roșie, vin profesori dintr-o zonă roșie și se întorc seara înapoi, falimentar.