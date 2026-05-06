Kelemen Hunor: „Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-Grupul minorităților”

„Opțiunea noastră înainte de orice discuție ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună, adică PSD-PNL-USR-UDMR-Grupul minorităților, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele”, a declarat, miercuri, Kelemen Hunor.

El a precizat că s-ar gândi „la o formulă majoritară, sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate foarte clară în Parlament”.

„Așteptăm să fim invitați la discuții cu președintele Dan, încă nu am fost contactați. Și așteptăm discuțiile cu colegii noștri din PNL, PSD, USR, din grupul condus de domnul Pambuccian”, a adăugat Kelemen.

Pe de altă parte, el admite că „după decizia PNL și USR (de a nu mai face parte dintr-un guvern cu PSD – n.r.), e greu să te întorci cu un premier din PSD la aceeași formulă. Sau cu un premier din PNL – exclus, pentru că PNL a luat decizia pe care o cunoașteți”. „Trebuie găsit un om care reușește să-i aducă pe toți la aceeași masă și eu cred că există în România un asemenea om”.

„Ilie Bolojan nu va ceda, eu îl știu pe Ilie Bolojan. AUR va profita de această situație. Am exclus o variantă legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi”, a conchis Kelemen.