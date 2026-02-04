Kelemen Hunor s-a răzgândit și îi cere premierului Bolojan să reducă impozitele locale cu până la 50%

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a răzgândit în privința majorării impozitelor locale pe locuințe și mașini, după ce formațiunea sa politică a fost de acord cu acest lucru, iar acum îi cere premierului Ilie Bolojan să le scadă cu până la 50%.

Amintim că UDMR face parte din coaliția la cugernare, alături de PSD, PNL și USR.

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost „ultima picătură” cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor, între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de Guvern, primarii să aibă posibilitatea până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt la cota minimă n-au unde să coboare”, a declarat, marți seară, Kelemen Hunor..

Declarația liderului UDMR vine în urma protestului de duminică la Odorheiu Secuiesc, unde a sute de oameni au ieșit în stradă.

Iar angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe vor declanșa, pe 10 februarie, o grevă de avertisment, urmând să intre în grevă generală, instigați de primarii care au descoperit că nu le rămân toți banii din majorarea impozitelor locale.

Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), care acuză Guvernul de măsuri discriminatorii împotriva administrației publice locale, în special a comunităților sărace.