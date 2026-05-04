Kelemen Hunor (UDMR) îl susține pe premierul Bolojan la moțiune: „Vom spune «Prezent, nu votez!»”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, îl susține pe premierul Ilie Bolojan, astfel că parlamentarii formațiunii pe care o conduce nu vor vota, marți, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

„La moțiune vom sta în bancă, vom spune „Prezent, nu votez!”. (…) Sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea. Am mai văzut scene în care nu toți au votat moțiunea semnată”, a declarat, luni, Kelemen Hunor.

El a precizat că nu se va afla la București în ziua votării moțiunii: „Voi fi la înmormântarea fostului nostru coleg, fostului președinte executiv Takacs Csaba”.

Despre ce va întâmpla după votul de marți, liderul UDMR a spus: „Vom vedea ce se va întâmpla mâine, după vot. Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci începe o procedură constituțională cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan și, în urma consultărilor sper că va exista o soluție pentru a învesti un nou guvern. Dacă nu trece moțiunea, atunci acest guvern rămâne cu puteri depline, dar se scurtează perioada de 45 de zile pentru acei miniștri care ocupă interimar funcția de ministru”.