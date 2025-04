Lasconi: „Nu mă retrag, o mână de trădători oportuniști nu reprezintă USR; am văzut looseri care au pierdut alegerile la primării”

Elena Lasconi a declarat miercuri, după ce Biroul Național al USR i-a retras sprijinul, și totodată finanțarea din campania electorală abia începută pentru prezidențiale.

Ea a spus că această decizie „a fost un abuz”.

„Biroul Național, conform statutului, nu are puterea să numească un candidat, ci Congresul. Să nu uităm că delegații la congres au votat peste 94 – 95% anul trecut susținerea mea pentru candidatură la prezidențiale. Eu sunt născută pentru lupte grele, cele ușoare nu și nici măcar nu știu cum arată. Nu mă retrag, voi continua lupta, pentru că aici nu este vorba doar despre USR, este vorba despre România. USR, în continuare, este partidul care este la sufletul meu, pentru că eu cred în valorile USR, în principiile USR. De asta am intrat, dar faptul că am văzut o mână de trădători oportuniști, asta nu înseamnă că ei reprezintă USR. USR este format din peste 20.000 de membri’, a afirmat Lasconi, într-o conferință de presă organizată la sediul USR.

Despre cei care i-au cerut retragerea din cursă, ea a spus că„ nu reprezintă vocea nici măcar a USR”, adăugând că „este păcat că printre ei s-a aflat Dominic Fritz”.

„În rest, am văzut foarte mulți looseri, colegi de-ai mei care au candidat la primării și au pierdut și care într-un fel îmi datorează locul pe care-l ocupă acum în Parlament. Nu aștept recunoștință și loialitate. Eu mi-am luat un câine’, a adăugat Lasconi.

Ea i-a nominalizat printre trădători pe „pierzătorul Ionuț Moșteanu”, care „a pierdut Primăria Pitești și acum, probabil, există promisiuni din partea lui Nicușor (Dan, n.r.) să fie el candidatul la Primăria Capitalei”, „sau poate Drulă”. „Nu știu ce târguieli se fac, pentru că asta mi se pare că dă o direcție de lipsă de respect față de oameni”, a mai spus Lasconi.

Despre faptul că i s-a tăiat finanțarea campaniei, Lasconi a declarat:

„Am un program foarte plin, pentru că e făcut înainte cu o săptămână, sunt foarte multe dezbateri, voi continua să merg la ele. Înțeleg că mi-au tăiat și finanțarea și atunci vreau să apelez la inimile voastre și la mințile voastre pentru că sistemul este mai corupt ca niciodată. Dacă vă aduceți bine aminte ce s-a întâmplat anul trecut, după anularea alegerilor s-au schimbat și regulile jocului, în sensul că au găsit candidații potriviți ai sistemului și eu voi continua să lupt, pentru că știu pentru ce lupt. Niciunul dintre cei patru care în toate sondajele par să fie înaintea mea n-o să fie președintele bun pentru femeile din această țară, niciunul n-o să lupte cum știu să lupt eu pentru persoanele vulnerabile, niciunul n-o să lupte pentru tinerii din țara asta, pentru oamenii de bună credință din țara asta”.