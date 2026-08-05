Legea ANI – jalon în PNRR, adoptată cu amendamentele PSD neconstituționale. Nicușor Dan o poate întoarce de la promulgare

Legea ANI a fost adoptată, miercuri, cu amendamentele neconstituționale depuse de PSD, astfel că merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Actul normativ reprezintă jalon în PNRR, iar România riscă să piardă 770 de milioane de euro fonduri nerambursabile.

Amendamentele PSD vizează aplicarea retroactivă a legii în cazul liderului PSD, Dominic Fritz, care a fost găsit în confict de interese administrativ și acum și-ar pierde mandatul de primar al Timișoarei.

Funcția de primar al orașului de pe Bega este râvnită de PSD pentru fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Dacă va fi atacată la Curtea Constituțională, legea va pica, iar România va pierde banii europeni/

Potrivit datelor ANI, 47 de aleși sunt vizați de aplicarea retroactivă a acestui act normativ.

Președintele Nicușor Dan poate retrimite legea Parlamentului, pentru revizuire, dar dacă aceasta nu va fi în vigoare până la 31 august, când se închide PNRR, banii nu mai vin de la Comisia Europeană.

Amendamentul AUR, pentru averea concubinelor

Nicușor Dan a fost și el vizat de un amendament depus de AUR, care suspecta faptul că acesta își ascunde averea pe numele partenerei lui de viață. Dar șeful statului a rezolvat problema: Mirabela Grădinaru și-a publicat miercuri declarația de avere și interese. La fel a procedat și Nicușor Dan.

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Amendamentul AUR, care este constituțional: „Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din OUG 57/2019, cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general și cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, în aceleași termene și condiții prevăzute (…)”.

Declarațiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.